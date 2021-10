Partner Re, c’è l’accordo Exor-Covea: cessione per 9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accordo fatto tra Exor e Covea su Partner Re. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 Ore, in questi giorni si sarebbe registrata una accelerazione sulla trattativa, al punto che i due gruppi hanno firmato una intesa che prevede la vendita del gruppo di riassicurazione per 9 miliardi di dollari. Exor aveva infatti rilevato Partner Re nel 2016 al termine di una scalata ostile partita l'anno precedente per 6,9 miliardi di dollari (dai quali vanno sottratti 660 milioni di dividendi staccati da Partner Re).

A distanza di quattro anni dall'investimento, agli inizi del 2020, la holding ha annunciato la cessione del gruppo a Covea con un memorandum che valorizzava Partner Re 9 miliardi di dollari cash. Non se ne è fatto nulla perché la trattativa è poi tramontata a causa dello scoppio della pandemia.

La crisi mondiale scatenata dal Covid 19 ha rappresentato in quel contesto la variabile chiave per portare il fronte francese a chiedere la revisione dei termini dell'accordo, ma John Elkann ha rispedito al mittente la controproposta che valorizzava partner Re due miliardi in meno. I canali di comunicazione tra i due gruppi, però, non si sono mai chiusi completamente, con il risultato finale che il negoziato, superata la fase critica della pandemia, è ripartito proprio intorno a quei valori decisi alla vigilia dell'ondata pandemica.