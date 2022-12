Partnership, Gruppo Finservice e il Gruppo 24 Ore lanciano “Agevolazioni 24 ORE”

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Immediata, professionale e intuitiva: queste sono le caratteristiche di “Agevolazioni 24 ORE”, il portale di ultima generazione che va oltre il web. Non solo mettendo in risalto le migliori opportunità di finanza agevolata per grandi imprese, Pmi e professionisti ma anche offrendo pareri di esperti e consulenza one2one accessibile direttamente online. “In quanto realtà leader del settore, siamo orgogliosi di presentare questo nuovo portale”, afferma Guido Rovesta, presidente di Gruppo Finservice Spa. “Un servizio profilato che si innesta nel percorso continuo di ricerca e sviluppo dell'offerta del Gruppo 24 Ore”, aggiunge Eraldo Minella, direttore generale dell'area Servizi Professionali del Gruppo 24 Ore.

Quando l'innovazione del digitale incontra la professionalità del consulente dedicato si struttura una piattaforma avveniristica in grado di rivoluzionare il presente e il futuro della finanza agevolata. Si tratta di “ Agevolazioni 24 ORE ”, ovvero un portale, disponibile al seguente link agevolazioni24ore.com, realizzato con l'obiettivo di fornire ad imprese, studi professionali e commercialisti le migliori opportunità in termini di finanza agevolata. Queste, infatti, vengono profilate in fase di registrazione e, di conseguenza, gli esperti provvedono a presentare ai singoli utenti bandi e fondi in linea con le loro esigenze.

Loading...

Accesso smart alla finanza agevolata

Dietro al lancio di questa digital platform intuitiva e professionale ci sono l'autorevolezza e l'esperienza di Gruppo Finservice S.p.A., società made in Italy specializzata da oltre 20 anni nella finanza agevolata e nei contributi a fondo perduto che ha ottenuto oltre 3,6 miliardi di euro per i propri clienti attraverso l'intervento di 362 professionisti qualificati, e il Gruppo 24 Ore, il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell'informazione economica, finanziaria e professionale, che occupa una posizione di mercato fortemente competitiva nell'ambito dei servizi a professionisti e imprese grazie alle sue banche dati e servizi on line.

“In quanto azienda leader nel nostro settore di competenza, riteniamo che «Agevolazioni 24 ORE» sia la via più smart e veloce per fare in modo che le realtà imprenditoriali del territorio possano accedere con maggiore facilità al mondo della finanza agevolata - afferma Guido Rovesta, presidente di Gruppo Finservice Spa - Descrizioni accurate di tutti i bandi, consulenza one to one e molto altro: il portale che abbiamo realizzato in collaborazione con il Gruppo 24 Ore sarà una vera e propria svolta che incrementerà la crescita e lo sviluppo di studi, professionisti e, appunto, aziende”.

“L'affidabilità e la massima fruibilità delle informazioni caratterizzano questa innovativa soluzione che offre risposte sempre puntuali e personalizzate, una piattaforma evoluta che supporta quotidianamente gli operatori del settore e li aiuta a districarsi in una materia articolata e in continua evoluzione - precisa Eraldo Minella, direttore generale dell'area Servizi Professionali del Gruppo 24 Ore -. Uno strumento agile pensato per conoscere e cogliere tutte le opportunità a disposizione del mercato, un servizio profilato che si innesta coerentemente nel percorso continuo di ricerca e sviluppo dell'offerta del Gruppo 24 Ore”