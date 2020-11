Partnership con Hausmann per la prima boutique Tudor di G.Cr.

Dell’offensiva comunicativa e distributiva di Tudor fa parte anche la partnership con un nome storico dell’orologeria di Roma, Hausmann & Co., grazie alla quale il marchio del gruppo Rolex avrà la sua prima boutique in Italia. Nella capitale, perdipiù, e nella strada dello shopping più sofisticato, via Condotti.

L’’apertura, che ovviamente risente del rallentamento legato alla pandemia, rafforzerà la collaborazione tra Tudor e Hausmann, che già ospitava la maison nel suo multibrand di via del Babuino 63. La società Montres (orologi, in francese) Tudor fu creata oltre 70 anni da Hans Wilsdorf: nessuno potrebbe mettere in discussione la qualità di modelli e materiali, ma è innegabile che un “fratello (o sorella) maggiore” come Rolex ha tolto un po’ di luce a Tudor. La boutique romana si inserisce in un più ampio progetto di espansione in Europa, ma è significativo che l’aziende abbia deciso di partire proprio dalla capitale italiana e dal lungo rapporto commerciale e di fiducia che ha con Hausmann. Il nome non inganni: l’origine delle famiglie fondatrici – Hausmann e Frielingsdorf – è tedesca, ma sono 226 anni che Hausmann, ancora oggi azienda a gestione “bi-familiare”, è presente a Roma ed è un punto di riferimento per la clientela locale di appassionati e collezionisti e naturalmente per i turisti, che prima o poi, speriamo tutti, torneranno. Oltre al multibrand di via del Babuino, ci sono tre monomarca in via Condotti, tutti supportati da un centro assistenza considerato uno dei più importanti laboratori in Italia.

Negli ultimi anni Tudor ha aggiunto modelli contemporanei, moderni pensati anche per le nuove generazioni e investito sull’affidabilità della maison: dal 1° gennaio 2020 ogni orologio viene consegnato con da una garanzia internazionale di cinque anni: un nuovo standard in orologeria.