Partnership con le associazioni

La condivisione del progetto espositivo con le più importanti associazioni di categoria – realtà come Art, Anima e Confartigianato – garantisce ancora una volta contenuti e idee in linea con le esigenze di aziende e operatori, trasformando Homi in una community aperta, molteplice, stimolante e in linea con il mercato che cambia. Il Salone degli Stili di Vita non sarà soltanto strumento di business, ma immancabile occasione di crescita professionale.