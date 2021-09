Partnership del Pacifico, la Cina chiede di entrare

Nel 2018, dopo i negoziati seguiti all’uscita degli Usa, 11 Paesi si raccordarono per dar vita a una nuova entità, il Cptpp, una sorta di baluardo asiatico nel bel mezzo della feroce guerra dei dazi. Dopo la sigla del Rcep, fortemente voluta da Pechino per controbilancaire il Tpp, la Cina annunciò che non c’erano preclusioni a un ingresso cinese nel Cptpp, e che ci stava lavorando.

La trama dei rapporti con l’Asean

Il presidente Xi Jinping ha sempre sostenuto in tutte le occasioni ufficiali, dal discorso di apertura della Fiera dell’import di Shanghai a quello di Davos con forza la necessità di sostenere quel multilateralismo così tanto inviso a Donald Trump. E ha lavorato a una trama di rapporti con l’area asiatica che, in effetti, durante la pandemìa, in particolare per quanto riguarda i Paesi Asean, è stata cruciale per la ripresa dell’economia cinese.

Il Rcep certamente è ancora in fase di rodaggio, ma c’è. Finora, Giappone, Singapore e Cina hanno completato la procedura post-adesione ratificando il trattato, in vista dell’entrata in vigore il 1° gennaio del 2022 che però è condizionata al fatto che la procedura venga completata da sei firmatari sui 10 Asean e da tre sui cinque dei Paesi non Asean. La Cina, dal canto suo, si è portata avanti e ha già avviato un piano di raccordo molto dettagliato tra le sue free trade zone - circa una ventina - e i Paesi del Rcep per potenziare i vantaggi fiscali e incentivare il commercio in tutta l’area.