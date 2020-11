Partnership rinnovata tra Audi e Confindustria Servizi L'intesa prevede la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva che vanno incontro alle specifiche esigenze di gestione della mobilità d'impresa di Mario Cianflone

L'intesa prevede la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva che vanno incontro alle specifiche esigenze di gestione della mobilità d'impresa

Condividere la stessa visione, come quella di un'innovazione culturale ancora prima che tecnologica e capace di creare valore per le persone e per la comunità. Partendo da questo punto si è rinnovata la partnership tra Audi e Confindustria Servizi. L'intesa stipulata fra le due realtà prevede la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva che vanno incontro alle specifiche esigenze di gestione della mobilità d'impresa.

Nel dettaglio, l'offerta commerciale riservata ai consociati Confindustria prevede la possibilità di un leasing finanziario comprensivo di pacchetto di manutenzione della vettura con un tasso di interesse dell'1,49%, valido per l'intera gamma di modelli Audi. In caso di noleggio, sarà applicato una riduzione aggiuntiva del canone, pari a 35 euro, rispetto alle tariffe di noleggio a lungo termine previste ad oggi.

Per accompagnare il cliente in tutte le fasi di vita della vettura, le proposte Audi comprendono un'offerta Service che include quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria per il noleggio a lungo termine, mentre per il leasing finanziario è previsto un piano di manutenzione prepagata che garantisce la qualità del servizio Audi ad un prezzo fisso.

L'accordo con Audi comprende anche l'importante area del Service, con un numero verde 800 28 34 77 attivo per tutti i consociati, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00 e una e-mail dedicata. Con questa partnership Audi conferma la sua forte presenza nel mondo flotte e la molteplicità di soluzioni realizzate su misura.

L'offerta del costruttore di Ingolstadt, infatti, è articolata e consente ampia libertà di scelta come la possibilità di spaziare tra soluzioni tecniche differenti, servizi after sales all'avanguardia – anche da remoto – e servizi finanziari con contenuti personalizzabili. Inoltre, l'approccio del marchio tedesco coinvolge anche la relazione con il cliente.