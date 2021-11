Partnership sardo-americana per Marina di Portisco

I punti chiave Gli obiettivi

L’area

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Terminata la stagione Invitalia, per la Marina di Portisco in Costa Smeralda inizia il nuovo corso all’insegna della partnership sardo americana. Ad acquisire le quote della Marina di Portisco Spa dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – di proprietà del ministero dell’Economia – in un’operazione di circa 20 milioni di euro, sono la Island Global Yachting (Igy Marinas) e la sarda Transport Sas.

Gli obiettivi

I due gruppi, che hanno rilevato la totalità delle quote della Spa titolare della concessione trentennale del compendio nel nord est sardo, si occuperanno, come sottolinea Pasquale Taula del Cda di Marina di Portisco e dirigente della Transport sas, della «gestione del porto e del bunkeraggio e dello sviluppo dell’intero compendio». Un’iniziativa nata quando Invitalia «ha bandito la cessione della totalità delle quote», sottolinea Taula. «Ci siamo fatti trovare pronti e poi quando la procedura di gara lo poteva permettere abbiamo scelto di coinvolgere un operatore esperto, perché noi siamo operatori nel settore del carburante – argomenta il manager –. Abbiamo quindi ragionato sul partner finanziario e industriale e abbiamo scelto Igy Marinas già presente a Porto Cervo». Il closing è avvenuto a fine ottobre. Per Marina di Portisco, che arriva da una gestione statale, inizia il nuovo corso sotto la guida di un soggetto privato. «In questa operazione – sottolinea Taula – c’è un ulteriore aspetto positivo che vede, operare un soggetto sardo». Oltre alla cornice naturale del Golfo di Cugnana, tra Porto Cervo e Olbia, a caratterizzare la Marina sono anche i servizi.

Loading...

L’area

L’area è a 20 minuti dall’aeroporto Costa Smeralda e inoltre il porto è uno «dei pochi della zona in grado di ospitare superyacht, grazie al pescaggio eccezionalmente profondo - pari a 10 metri (32,8')». All’interno anche servizi di sicurezza 24 ore su 24 e bunkeraggio, 589 posti barca, di cui 41 per superyacht, con la possibilità di ospitare imbarcazioni fino a 90 metri (295′).Ulteriore crescita anche per il gruppo Igy che con l’acquisizione di Marina di Portisco ora si estende a 22 porti turistici in 13 paesi (Stati Uniti, Messico, Panama, Colombia, Turks & Caicos, St. Maarten, St. Lucia, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Costa Rica e Bahamas) e arriverà a gestire più di 3mila posti barca. Un intervento che, come sottolineano dal gruppo «migliora la capacità della società di offrire i migliori livelli di servizio per superyacht direttamente a vantaggio e supporto di proprietari, agenti, società di gestione, operatori di noleggio, cantieri navali, capitani ed equipaggio».