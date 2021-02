Partnership, Tag Heuer corre con Porsche Il primo orologio a nascere da questa collaborazione è il Carrera Porsche Chronograph con lunetta in ceramica nera con l’incisione della scala tachimetrica e, in rosso, della scritta Porsche di Paco Guarnaccia

2' di lettura

Il brand orologiero svizzero Tag Heuer ha presentato oggi la sua partnership con Porsche. Ad annunciarlo in un evento live in streaming è stato il ceo Frédéric Arnault: «Tag Heuer e Porsche sono due vecchi amici che hanno da tempo una forte connessione nell'eccitante mondo delle corse. Ma le fondamenta di questa amicizia vanno oltre lo sport. Entrambe le aziende sono state fondate da visionari con l'obiettivo di arrivare alla qualità più assoluta. Dopo decenni di incontri ravvicinati finalmente lavoriamo insieme. E poi, condividiamo uno dei più iconici nomi nel mondo delle corse: Carrera».



E infatti il primo orologio a nascere da questa collaborazione non poteva che essere un modello speciale di questa collezione: il Carrera Porsche Chronograph. Tra le caratteristiche principali si possono notare la lunetta in ceramica nera con l'incisione della scala tachimetrica e, in rosso, della scritta Porsche. Oltre a questo particolare, ci sono altri riferimenti che richiamano l'immaginario della casa automobilistica tedesca. A partire dai colori rosso, nero e grigio che ricorrono un po' in tutto il modello, fino alla massa oscillante del movimento automatico Calibre Heuer 02 che è stata lavorata in modo da richiamare il classico volante Porsche (e sulla quale si trovano i nomi dei due marchi). Sulla superficie del quadrante grigio, realizzato per ricreare l'effetto dell'asfalto, i numeri richiamano, per stile, quelli sul cruscotto delle vetture tedesche.

Alla presentazione è intervenuto anche Detlev von Platen, membro della direzione vendite e marketing di Porsche AG che ha spiegato: «Quando dissi che stavamo pensando di cominciare questa partnership con Tag Heuer, la reazione fu di sorpresa perché chiunque conosce il nostro brand era convinto che lavorassimo insieme già da 50 anni. La nostra decisione quindi non poteva che portare a questa collaborazione obiettivamente naturale, autentica e credibile. Nella nostra storia abbiamo così tante cose in comune legate alle corse. Penso a Le Mans e a Steve McQueen, ma anche alla Formula E che entrambi promuoviamo. Combiniamo tradizione e futuro. Abbiamo creato un'esperienza unica per i nostri clienti e appassionati. E questo è solo il punto di partenza».

Il lancio di Carrera Porsche Chronograph, quindi, non è che il primo capitolo di quella che si prospetta essere una lunga collaborazione. Come confermato dallo stesso Arnault in chiusura dell'evento: «Oggi entriamo in una partnership globale come mai ne erano state fatte a questi livelli e con una visione a lungo termine: sto parlando di decadi». Oltre ai due manager, alla presentazione ha partecipato anche l'attore e pilota Patrick Dempsey (Grey's Anatomy), brand ambassador di Tag Heuer e partner di Porsche con la sua scuderia Dempsey Proton Racing.