Partnership tecnologica Tecma-Immobiliare.it per le nuove costruzioni

Una partnership industriale strategica per mettere “a sistema” l’imponente flusso di dati proveniente dal portale e “trasformarli” in valore per massimizzare le vendite. Soprattutto in un periodo in cui la domanda flette e i compratori diminuiscono drasticamente. Immobiliare.it e Tecma Solutions Spa (la tech company che sviluppa piattaforme software e contenuti digitali per il business del Real Estate) hanno annunciato un’intesa per l’integrazione tecnologica.

L’obiettivo è accelerare l’incontro tra domanda e offerta, velocizzando le vendite e monitorando rapidamente i rendimenti degli investimenti pubblicitari, permettendo un miglior orientamento delle strategie commerciali. Perchè l’attuale congiuntura economica di inflazione e tassi dei mutui in aumento sta imponendo, da un lato, una maggior prudenza ai compratori (con conseguente raffreddamento della domanda). Dall’altra, una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità – complice anche la direttiva Ue su “casa green” – stanno facendo crescere l’interesse di chi ha intenzione di acquistare verso il nuovo.

Come funzionerà la partnership

La partnership consentirà agli operatori di settore di accedere sia ai big data provenienti da Immobiliare.it – che gestisce oltre 120 milioni di endpoint relativi a immobili sul mercato in vendita e in affitto – sia agli small data più specifici forniti da Tecma, che oggi valorizza contemporaneamente centinaia di operazioni immobiliari di nuova costruzione in Italia.

La somma dei due contributi metterà a disposizione degli operatori di settore trend di mercato in tempo reale basati sulle mutevoli esigenze dei consumatori, spaziando dalle tipologie di immobili richieste fino alle preferenze stilistiche legate alle configurazioni degli immobili acquistati.

Per il cliente finale, che si avvicina all’acquisto di una nuova casa, si andranno concretamente ad aprire nuovi scenari: un’esperienza di navigazione e d’acquisto omni-canale e senza interruzioni tra Immobiliare.it e le piattaforme web sviluppate da Tecma. Sarà, di conseguenza, più facile e immediato entrare in contatto con i promotori che offrono prodotti allineati alle proprie esigenze.

Per la prima volta in Italia, grazie alla connessione tecnologica e di dati tra le due piattaforme, gli operatori di settore avranno a disposizione strumenti digitali all’avanguardia che consentiranno un processo di compravendita completamente digitale in tutte le sue fasi.