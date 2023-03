Partnership in vista della Cop28: il sistema Italia supera tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia ha aperto negli Emirati arabi uniti la stagione degli incontri in vista della Cop28 di fine novembre a Dubai, battendo con l’evento organizzato ieri non solo gli altri Paesi ma anche gli organizzatori emiratini della Conferenza sul clima. «Il seminario organizzato dall’ambasciata ad Abu Dhabi con il Sole 24 Ore, intitolato “Italia ed Emirati arabi uniti verso Cop28 - L’impegno del settore privato per la transizione energetica” è stato infatti il primo evento in assoluto sui temi della Conferenza delle parti, su cui c’è grande interesse», ha rilevato l’ambasciatore Lorenzo Fanara, che gioca un ruolo attivo nel favorire il dialogo tra i due Paesi. «C’è una volontà comune di fare il possibile per cambiare il corso della politica climatica verso una transizione energetica rapida e giusta», ha aggiunto l’ambasciatore.

Di alto livello la rappresentanza del sistema Paese schierata, con imprese al top che hanno raccontato di accordi, contratti, investimenti che si stanno moltiplicando come mai accaduto prima. Non c’è solo l’accordo appena firmato tra Eni e il gigante Adnoc (Abu Dhabi national oil company), ma ci sono i due nuovi impianti di produzione e riciclo di plastica di Maire, l’hub della manutenzione di Ansaldo, l’offerta di Saipem di tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2. Poi Enel e il Global solar council presieduto da Gianni Chianetta, che giocheranno un ruolo di primo piano nella Cop28, Leonardo che elabora proposte con la Med-Or Foundation (ieri rappresentata da Umberto Tavolato), Intesa Sanpaolo (con il managing director di Abu Dhabi Pietro Calugi) che collabora sull’economia circolare con il ministero dell’economia emiratino. A confermare i loro successi, quattro colossi arabi presenti al convegno: Adnoc, Beeah Group, Masdar e Acwa Power (con il vicepresidente Andrea Lovato).

«Tutte grandi imprese presenti con orgoglio al nostro evento, organizzato nel solco del dialogo aperto con i Paesi arabi da Enrico Mattei e nel percorso di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento 2023; è una terza tappa di forte appeal del tour estero che abbiamo ideato per aumentare la dimensione internazionale del Festival», ha spiegato in videocollegamento il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. L’appeal dell’evento (realizzato con il sostegno di Enel) è stato confermato dal numero record di utenti che lo hanno seguito in streaming sul sito e sui social del Sole 24 Ore: ben 12mila.

Anche il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha espresso in un messaggio la sua soddisfazione per il dialogo costruito nel corso dell’incontro. Un dialogo riavviato «a inizio marzo con la firma mia, della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Industria e presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, di una dichiarazione per rafforzare la cooperazione tra Italia ed Emirati in vista della Cop; i due Paesi hanno già un solido partenariato energetico, ma ci sono notevoli margini di crescita che intendiamo perseguire», ha scritto Tajani.

«Abbiamo voluto mettere al centro di questo incontro il ruolo svolto dalla tecnologia italiana negli Emirati: le nostre aziende, infatti, sono leader mondiali nelle soluzioni per l’energia pulita e giocano un ruolo di primo piano nella decarbonizzazione e nella sostenibilità del settore - ha dichiarato l’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero -. Siamo orgogliosi, come multimedia company con vocazione internazionale, di accompagnare le imprese italiane ad affermarsi nei mercati in grande sviluppo».