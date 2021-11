Partono i lavori per dare nuova vita all’Hennebique, sul waterfont di Genova

«Il piano per la riqualificazione di questo spazio così strategico per la città - ha sottolineato, da parte sua, Bucci - è stato uno degli impegni che avevo preso con la città, ancora prima di diventare sindaco. Con la partenza dei primi cantieri possiamo cominciare a fare il conto alla rovescia e a immaginare che significato avrà un fronte mare riqualificatoanche in questo spazio, con attività di servizio al territorio e ai turisti».

Signorini ha invece ricordato che «sono state fondamentali la sinergia e la collaborazione tra istituzioni e operatori privati per trovare le giuste soluzioni per organizzare logisticamente il cantiere, senza interferire con l’attività portuale».