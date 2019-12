Partono le prime inchieste sulle truffe ai risparmiatori

Sono solo due delle lettere già giunte a Plus24, il settimanale di finanza personale de il Sole24Ore. Già a partire dal 2013 presso la redazione di Plus24 erano giunte molte lettere di investitori- risparmiatori della popolare che lamentavano disservizi, criticità e, soprattutto, ritardi e inadempienze nelle operazioni di riacquisto delle azioni non quotate della banca.

Per questo motivo il Sole24Ore attraverso Plus24, ha istituito come in passato era stato fatto con il doppio crack delle banche venete, un filo diretto con i risparmiatori, gli obbligazionisti, gli azionisti e i correntisti della Banca popolare di Bari per tentare di trovare una soluzione pratica alle loro disavventure. A questo proposito è stato predisposto un indirizzo internet a loro specificamente dedicato per assisterli e consigliarli nel dipanare gli inevitabili dubbi che si generano un una situazione fluida e in divenire come quella della banca commissariata lo scorso 13 dicembre.

Le mail vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica filodiretto@ilsole24ore.com. Dal canto suo la redazione di Plus24 si impegna a mantenere, se richiesto, l’anonimato degli autori, pur riservandosi la facoltà di approfondire e verificare nei dettagli le singole segnalazioni pervenute.

Come già è accaduto nei casi delle due banche venete la redazione e i suoi consulenti saranno disponibili per consentire ai clienti, utenti e investitori della banca di potersi attivare in tutela dei propri interessi. Proprio nel numero di Plus24 in edicola sabato 21 dicembre la pagina della Posta del risparmiatore sarà interamente dedicata a loro, con articoli specifici sull’argomento: dai presupposti che i soci della banca possano o meno ricorrere al fondo di indennizzo dei risparmiatori, ai reali rischi corsi dagli obbligazionisti e dai correntisti della banca. Pubblicheremo inoltre lettere sul caso di “scuola” del mancato rimborso delle azioni della banca popolare che, lo ricordiamo, non erano quotate sul listino ufficiale di Borsa Italiana.

