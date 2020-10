Partono i social bond dall’Europa per proteggere l’occupazione Il programma Sure eroga prestiti garantiti da tutti i membri per 25 miliardi in maniera volontaria e proporzionale al Pil, ma solo a Paesi che ne abbiano effettiva necessità. Come l’Italia di Marcello Minenna

In tempi difficili ci sono anche buone notizie. Entro la fine di ottobre la Commissione Europea (CE) avvierà finalmente l'emissione sul mercato di obbligazioni a rischi condivisi per il rifinanziamento delle Casse Integrazioni Guadagni (CIG) nei Paesi dell'Unione Europea (UE) più colpiti dalla pandemia. Si tratta del famoso programma SURE (temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) che tra marzo ed aprile ha rappresentato la prima risposta effettiva dell'Europa all'enorme danno economico che la crisi stava provocando.



87 miliardi di euro

I prestiti SURE intervengono direttamente per agevolare il rifinanziamento delle misure di CIG (e in seconda battuta le spese di adeguamento sanitario delle attività produttive), declinati ovviamente in forme diverse per ogni Paese. Si tratta di 87 miliardi di euro complessivi messi sul piatto ad ottobre 2020, ma si potrebbe arrivare anche a 100. La CE userà i proventi derivanti dalle emissioni per trasferire le risorse agli Stati membri in tranches dilazionate nel tempo, che saranno accreditate su conti speciali accesi presso le banche centrali nazionali. Gli stessi conti saranno utilizzati per le operazioni di rimborso e di accreditamento degli interessi a favore dell'intero Eurosistema. La CE farà da garante sull'effettivo utilizzo dei fondi per le finalità concordate con ogni Paese membro.



Al momento si conosce la maturity media che i prestiti dovrebbero avere (circa 15 anni) e la durata del periodo di erogazione degli aiuti, che dovrebbe assestarsi sui 18 mesi a partire dalla data di primo esborso. Sarà la CE a calibrare i termini dei prestiti (ammontare, scadenza media massima, prezzo di emissione, periodo di sostegno e modalità tecniche di implementazione) sulle necessità di ogni singolo Paese.



Differenze con i trasferimenti a fondo perduto

Le emissioni SURE sono dunque qualcosa in meno di un trasferimento a fondo perduto, perché i prestiti vanno restituiti nel tempo, ma hanno delle caratteristiche che li differenziano profondamente dai vecchi programmi di sostegno finanziario delle istituzioni europee.



Infatti, sebbene i prestiti siano stati garantiti da tutti i Paesi dell'UE per 25 miliardi in maniera volontaria e proporzionale al PIL, questi saranno erogati solo ad alcuni Paesi che hanno oggettiva necessità per via dell'impatto sproporzionato che la pandemia ed i lockdown hanno avuto sui mercati del lavoro domestici.