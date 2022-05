Uk: si rinfiamma il Partygate, Johnson attende il rapporto Gray

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia per il Partygate: domani 25 maggio dopo molti rinvii sarà pubblicato il dettagliato rapporto di Sue Gray, la “zarina dell'etica” incaricata di investigare sullo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown.

Nell'attesa delle rivelazioni della Gray, che pubblicherà anche foto e nomi dei partecipanti agli incontri illeciti, i riflettori sono puntati sul premier Boris Johnson e sulla Metropolitan Police.

Johnson è di nuovo nel mirino delle accuse dopo la pubblicazione di foto che lo mostrano a una festa affollata il 13 novembre 2020, quando le regole sull'isolamento e il distanziamento sociale erano molto rigide. Il premier ha in mano un bicchiere di vino e ci sono molte bottiglie aperte sul tavolo. Eppure Johnson a precisa domanda in Parlamento aveva risposto che non c'erano state feste a Downing Street e che “tutte le regole sono sempre state rispettate”.

Polizia nel mirino

La Metropolitan Police invece è nel mirino delle critiche perché la settimana scorsa ha concluso l'inchiesta sullo scandalo dando ben 126 multe per violazioni del lockdown, alcune delle quali per la festa in questione, ma non al premier. Johnson ha ricevuto dalla Met solo una multa per avere presenziato a una festa per il suo compleanno in ufficio nel giugno 2020, quando sua moglie era entrata con una torta e una trentina di collaboratori.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che è anche responsabile della polizia londinese, ha chiesto alla Met di spiegare le ragioni per cui non ha multato Johnson per la palese violazione delle regole in vigore durante la festa del 13 novembre, mentre altre persone presenti allo stesso evento sono state multate. La polizia non ha finora spiegato con quale criterio ha deciso di imporre multe ad alcuni ma non ad altri, e anche perchè non ha rivelato i nomi di nessuno.