Partygate, Boris Johnson nella bufera. «Dimissioni? Il Governo deve andare avanti»

LONDRA – Punto e a capo: Boris Johnson ha “imparato la lezione” ma intende restare in carica. Il rapporto della funzionaria Sue Gray sullo scandalo delle feste a Downing Street durante la pandemia, pubblicato oggi 25 maggio dopo molti rinvii, ha dipinto come previsto un quadro devastante del modus vivendi nell’ufficio del premier durante il lockdown.

Numerose feste illecite con consumo di alcolici e zero distanziamento sociale in periodi in cui i cittadini britannici non potevano vedere nessuno al di fuori del nucleo familiare e non potevano neanche presenziare al funerale dei propri cari.

Il rapporto Gray

La Gray, soprannominata “zarina dell’etica”, afferma che la sua indagine dimostra che 83 persone hanno violato le regole in vigore sul Covid e che la responsabilità va attribuita alla «mancanza di leadership e buon senso» dei capi.

Johnson è una delle persone citate nel rapporto di 37 pagine con tanto di foto, ma la Gray non esprime giudizi sul premier. «Spetta ad altri» suggerire eventuali azioni disciplinari, ha spiegato.

Johnson ha colto la palla al balzo. Il premier ha dichiarato in Parlamento di sentirsi «umiliato» dalle rivelazioni e ha insistito più volte che si assume «piena responsabilità per quello che è avvenuto». Ha però dichiarato che gli otto eventi ai quali ha partecipato «brevemente» erano incontri di lavoro e che le foto che lo mostrano con il bicchiere in mano sono il momento del brindisi per ringraziare un collega che lasciava l’incarico.

La difesa di BoJo

Johnson si è invece chiamato fuori da tutti gli innegabili eccessi descritti dalla Gray: feste fino a tarda notte, gente ubriaca e fuori controllo, bottiglie di vino vuote sulle scrivanie la mattina dopo, sgarbi agli addetti alle pulizie, scherno per i colleghi che non volevano violare le regole.

Il premier ha detto che non sapeva cosa succedesse a Downing Street dopo che lui aveva lasciato la sala o nei casi in cui non era presente. «Quello che ho letto stamattina (nel rapporto, ndr) ho saputo per la prima volta e mi ha sorpreso - ha dichiarato -. Sono deluso e disgustato come tutti da queste rivelazioni».