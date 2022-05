Pascal Lamy: «Crisi alimentare bomba d’instabilità politica sui paesi in via di sviluppo»

La sicurezza alimentare è uno dei temi più scottanti. La fame attanagliava, già prima della guerra in corso, decine di Paesi nella fascia nordafricana e in Asia. Ora il quadro è ancora più grave. Può generare ulteriori instabilità politiche ?

Una bomba di instabilità politica per vari Paesi in via di sviluppo. Per il momento non per la scarsità di cibo, ma in prospettiva il problema è grande: i canali di approvvigionamento devono esser riorganizzati. È cruciale che il Wfp, la Fao, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Wto si coordinino con le Nazioni Unite. La Unione europea dovrà giocare un ruolo importante, Francia e Germania dovranno essere supportate dal G7. Cercheremo poi di offrire un contributo al Paris peace forum che si terrà nei prossimi giorni a Parigi. E poi allo stesso evento, nell’edizione autunnale di novembre.

L’auspicio per un coordinamento tra le organizzazioni internazionali che cita rimanda a un altro dibattito aperto: quella sulla globalizzazione. È finita? Vi saranno nuove forme di cooperazione economica ?

La morte della globalizzazione rievoca l’aneddoto inerente a quella di …. Mark Twain. “L’annuncio è prematuro !” La globalizzazione non sta scomparendo, ma si sta trasformando. Vi sono alcune criticità ma anche nuove opportunità: si pensi al settore della digitalizzazione, data flows, vi saranno più pressioni geopolitiche e più precauzioni. Non vedo la regionalizzazione come una soluzione, a parte l’esempio europeo.

Negli ultimi giorni, come conseguenza della crisi alimentare, si parlato anche di “cibo sostenibile”, perdite e sprechi. Che ne pensa?