Pascol porta nella Gdo e nei ristoranti la carne bovina da allevamenti all’aperto

«Abbiamo già selezionato alcuni allevatori fuori dai confini della Lombardia, in particolare in Trentino, Piemonte e Abruzzo», annuncia Romeri. L'ingresso sotto il marchio Pascol ha tuttavia rigide regole: «Siamo molto selettivi, lavoriamo solo bovini adulti che abbiano almeno un anno di vita, seguiamo un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che prevede il ricorso obbligatorio al pascolo o all'alpeggio, la loro alimentazione ad erba e fieno con integrazione limitata di cereali italiani certificati no ogm, la certificazione di benessere animale eccelso anche per i periodi in stalla, con un utilizzo di farmaci tendente allo zero».

A controllare la salute dei bovini e a gestire tutta la supply chain una volta che l'animale esce dall'allevamento, un team di 17 esperti – età media 27 anni – con una preparazione multidisciplinare in zootecnia, ingegneria gestionale ed economia. E anche questo è un dato per il quale Romeri prevede un'espansione.