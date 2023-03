Pasolini: i bozzetti “per vedere la Terra dalla Luna”

La Terra vista dalla Luna: sceneggiatura sotto forma di fumetto

«Infine c'è il progetto di un libro molto strano. […] Ora, la sceneggiatura dell'ultimo episodio La Terra vista dalla Luna, l'ho stesa sotto forma di fumetto a colori (ripescando certe mie rozze qualità di pittore abbandonate). Stando così la cosa, mi piacerebbe, piano piano, di mettere insieme un grosso libro di fumetti – molto colorati ed espressionistici – in cui raccogliere tutte queste storie che ho in mente, sia che le giri, che non le giri». La Terra vista dalla Luna è uno degli episodi tratti da Le Streghe (Italia, Francia, 107 min, 1967) di Dino De Laurentiis. Per l'occasione, Pasolini scelse una delle favole con le quali progettava di continuare il lavoro poetico intrapreso in Uccellacci e uccellini. La “sceneggiatura sotto forma di fumetto” racconta la prima parte della storia: si apre con la visione frontale della tomba di Crisantema, moglie di Ciancicato Miao (Totò) e madre di Baciù (Ninetto Davoli); prosegue con una serie di primi piani dei due uomini in lacrime che giungono, in seguito, ad accordarsi sulla ricerca di una nuova moglie e madre; culmina con l'incontro, presso un altare tricolore, con la sordomuta Assurdina Caì (Silvana Mangano); si conclude con la celebrazione del matrimonio fra la donna e Ciancicato.

«Visto dalla Luna questo film non è niente»

Lo storyboard de La Terra vista dalla Luna, con il suo surrealismo fiabesco, costruisce di per sé una storia a fumetti, differente rispetto al film e allo script. Il tutto è suggellato dall'intento originale del regista di comporre una favola popolare; il lieto fine della storia – con il matrimonio tra Ciancicato e Assurdina – segnerà il nostalgico addio di Pasolini alla realtà delle borgate romane. Con humor velato di malinconia e ironia, il regista porge allo spettatore una prima idea di quanto possa essere effimera l'esistenza umana. È lui stesso a guardare la realtà dal cosmo, per poi concretizzare che «non è niente». Pasolini sa bene quanto la terra, vista dalla luna, sia un pianeta entro cui proliferano inesorabilmente follia e corruzione. Pasolini sa, lo rende palese e cerca un modo per convivere con questa spiacevole certezza. La terra è il pianeta inspiegabile entro cui la follia ha instaurato il suo regno permanente. La luna, a differenza, è un luogo silenzioso, non consumato da corruzione, malizia e ipocrisia. Ed è lì che Pasolini continua a nascondersi, dentro una felice e compiuta libertà immaginativa; perché infondo, sulla luna... «essere vivi o essere morti è la stessa cosa».





