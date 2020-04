Pasqua a domicilio: tutti gli indirizzi dalle materie prime ai piatti pronti Dai ristoranti stellati alle trattorie, dalle botteghe alle pasticcerie: l'offerta è ricca e aiuta la filiera agricola di Federico De Cesare Viola

4' di lettura

Queste targate 2020 saranno una Pasqua e una Pasquetta da trascorrere rigorosamente a casa. Com'era prevedibile e com'è giusto che sia. E allora, anche per il più amato e tradizionale pranzo della domenica, bisognerà organizzarsi diversamente. La necessità aguzza l'ingegno: in queste settimane ognuno di noi, oltre ad affinare le proprie doti culinarie, sta sperimentando l'importanza di pianificare la spesa in modo scientifico, di ridurre gli sprechi alimentari, di sostenere le attività del quartiere e gli artigiani sul territorio, e di poter contare sulla consegna a domicilio nel rispetto delle norme previste, a tutela della salute dei clienti e dei rider (che non smetteremo mai di ringraziare).

Un servizio, mai come oggi, essenziale per la vita di molte persone ma anche un modo, per tanti ristoranti, di provare a sopravvivere alla crisi, tutelare i propri dipendenti e dare continuità al proprio lavoro. Anche senza l'emergenza Covid-19, quello del delivery sarebbe stato uno dei temi principali al centro del dibattito sulla ristorazione del futuro prossimo, fine dining compreso. Servirà ripensare le regole - per garantire un servizio capace di rispettare l'identità e la qualità delle cucine più elaborate - ma sono tante le attività, dai ristoranti stellati alle trattorie, dalle botteghe alle pasticcerie, che si sono rimboccati le maniche e adeguati ai tempi che corrono. C'è chi ha dovuto spegnere i fuochi, in attesa della (speriamo pronta) riapertura, e chi invece si è messo in gioco e ha reagito tempestivamente con creatività. E così il pranzo è salvo, a patto di conoscere i numeri e i portali giusti per ordinare i piatti e gli ingredienti per costruire il nostro menu di Pasqua.

Un box carico di materie primeA Roma, gli chef Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice di Retrobottega, una delle insegne di cucina contemporanea più interessanti e originali della città, hanno lanciato il servizio RetroDelivery. Con un semplice whatsapp (329 3649448) arrivano a casa entro 24 ore box di frutta e verdura di stagione, uova, polli ruspanti, pasta fresca, formaggi, sughi e conserve, tutti provenienti da piccoli produttori e contadini che lavorano in biologico e biodinamico. Molti di questi - selezionati nel tempo dai due chef per rifornire il ristorante - sono in questo momento economicamente rallentati, se non fermi. È dunque un ottimo modo per continuare a sostenere un circuito economico virtuoso tra produttori e materie prime, ristorazione e consumatore finale. In questi giorni è disponibile anche uno speciale box pasquale (110 euro per due persone) per chi non vuole muovere nemmeno un dito ai fornelli: corallina e casatiello, agnolotti ripieni di pollo alla cacciatora, agnello in umido, patate arrosto e carciofi alla romana, pastiera o colomba per concludere.

Le proposte degli chefSempre nella Capitale, c'è una buona notizia per chi ha nostalgia della grande cucina di Giulio Terrinoni: i piatti del ristorante Per Me arrivano comodamente a casa (06 6877365) e nello speciale menù di Pasqua ci sono i cannelloni alle tre carni e la porchetta d'agnello. Lo stesso succede con le ottime proposte di mare del Sanlorenzo di Enrico Pierri (06 6865097) e con il repertorio romanesco di SantoPalato della chef Sarah Cicolini (06 77207354).

Più a Sud, anche Giuseppe Iannotti, chef del ristorante Krèsios di Telese Terme, porta la sua cucina a domicilio per il pranzo di Pasqua con un menù inedito, studiato appositamente per essere eseguito senza alcuno sforzo a casa, completo di istruzioni dettagliate e di suggerimenti di cottura. Gli ingredienti arrivano in un box refrigerato con ghiaccio, e andranno mantenute in congelatore fino alla domenica mattina quando, in diretta sui canali social alle 12 in punto, lo chef spiegherà tutte le procedure per ottenere un perfetto pranzo pasquale, come se si fosse al Krèsios.