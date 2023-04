Pasqua e ponti, tornano i viaggi organizzati all’estero: +23%. Parigi la città più gettonata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo tanti viaggi di Pasqua degli italiani nella propria nazione ma anche all’estero tramite le agenzie di viaggio dopo il lungo stop indotto dalla pandemia. Per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno.

In crescita del 23% i viaggi oltre confine

A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del 23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%. Emerge dall’indagine realizzata da Cst Centro Studi Turistici di Firenze, l’Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.

Parigi più gettonata per le vacanze di Pasqua per gli italiani

È un podio alquanto esterofilo dunque per i vacanzieri del nostro Paese quello di questo ponte pasquale. Lo conferma Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d'Europa, che ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Pasqua. La voglia di valicare i confini nazionali trova riscontro nel fatto che Parigi sia la località più gettonata e nel terzo posto di Barcellona. Roma è la prima delle italiane, a conferma del fatto che la città eterna non smetta mai di emanare il suo fascino unico e inimitabile. La top 5 continua con Napoli e Torino



Qual è la città più costosa?

Le prime due città più costose sono estere: ben 328 euro a notte in media per soggiornare a Parigi, 261 invece ad Barcellona. Seguono le 4 città italiane più care: Roma con 232 euro, Breuil-Cervinia con 231 seguite da Firenze con 230 euro e Livigno con 217 euro a notte a persona. Le altre 2 destinazioni sopra il muro dei 200 euro sono Palma di Maiorca con 211 euro e Milano con 208. Al di là di queste 8 località, tutte le altre sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona. Tutte tranne due, le uniche al di sotto del muro dei 100 euro: le località più economiche sono, infatti, Marina di Ragusa con soli 94 euro di media a notte a persona, mentre chiude Capaccio Paestum: per visitare i resti della città in cui il tempo si è fermato, occorreranno in media soli 91 euro a notte a persona.