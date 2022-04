Pasqua, dalla Grecia alla Francia le regole anti-covid per chi viaggia all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Pasqua e il weekend lungo del 25 aprile, il turismo si prepara ad archiviare il periodo di magra e a prendere la prima boccata d’ossigeno di questo 2022. E se è vero che la pandemia non ha ancora mollato la presa, la voglia di staccare è più forte dei timori. Secondo un’analisi di Ixè per Coldiretti, quasi un italiano su quattro (23%) ha scelto di mettersi in viaggio. La stragrande maggioranza resterà in Italia. Ma c’è anche chi ha deciso di recarsi all’estero.

Molti Paesi hanno abolito la compilazione del Plf (modulo di localizzazione del passeggero) o il tampone per i vaccinati, altri hanno ridotto l’uso della mascherina e altri ancora hanno scelto regole più snelle per accogliere i turisti. Ecco, tra le destinazioni più “gettonate”, le nuove modalità di viaggio.

In Grecia green pass per visitare i siti archeologici

Dal 15 marzo la Grecia ha eliminato per tutti i viaggiatori la compilazione del modulo di localizzazione passeggeri (Plf); chi entra nel Paese ellenico deve solo esibire il certificato Covid digitale (vaccinazione, guarigione o test negativo).Certificato obbligatorio anche per alloggiare nelle strutture turistiche sparse sul territorio nazionale . È obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi interni e si raccomanda di farlo negli spazi aperti affollati. C’è obbligo di maschera ad alta filtrazione quando si utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, i pullman interurbani o il servizio di autobus turistici della città (con o senza tetto aperto). Fino al 18 aprile super green pass (vaccinazione o guarigione) nei ristoranti al chiuso e green pass base (anche tampone in quelli all’aperto). Quest’ultimo è necessario anche per visitare i siti archeologici. Info: visitgreece.gr

In Francia mascherina solo sui mezzi di trasporto

Per viaggiare in Francia resta valido il certificato vaccinale sopra i 12 anni (o di guarigione o del tampone per i non vaccinati) ma è sospesa l’applicazione del pass vaccinale in qualsiasi luogo in cui era necessario, come i ristoranti, i musei, le fiere e i luoghi di svago (il pass sanitario resta in vigore nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo). Dal 14 marzo 2022 non è più obbligatorio indossare la mascherina né all’aperto né al chiuso, tranne che sui mezzi di trasporto pubblico e nelle strutture sanitarie. Info: it.france.fr/it

Stesse regole per la Spagna che richiede il green pass - vaccinazione o guarigione - o il tampone per i non vaccinati e la compilazione del Plf. L’uso della mascherina è obbligatorio solo al chiuso (compresi i mezzi di trasporto) o in caso di assembramenti. Info: travelsafe.spain.info