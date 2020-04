Pasqua in lockdown, così Peck rilancia sul menù a domicilio Raddoppiati in Lombardia gli ordini online di specialità gourmet di Luisanna Benfatto

I mezzi usati da Peck per la consegna a domicilio

Mentre nelle città deserte sfrecciano ormai solo i rider multicolori che riempiono come possono il desiderio di diversità dei palati, l'offerta culinaria Made in Italy si adatta al nuovo stato delle cose. La cucina si apre dunque alla grande rete e si strasforma, grazie al moltiplicarsi di iniziative, in un mega store di prelibatezze sempre più fornito attraverso gli shop online di Carlo Cracco, Iginio Massari, Renato Rinaldini o dei pasticceri emergenti come Nicolò Moschella, dedicati a uova, colombe tradizionali, dolci e confetteria anche in questa strana stagione.

Se l'acquisto di prodotti online secondo l'Osservatorio eCommerce B2c del 2019 in Italia nel comparto Food&Grocery valeva 1,6 miliardi di euro con un aumento del 42%, la quarantena forzata a causa della pandemia da Covid-19 farà registrare al settore ben altri record. I primi dati raccolti dal Consorzio Netcomm registrano in queste settimane un incremento del 100% nel comparto alimentare.

Ne da' conferma Leone Marzotto, vice-chairman e ceo di Peck, la gastronomia per eccellenza a Milano fondata nel 1883 e acquisita dalla sua famiglia nel 2013. Peck, che ha registrato lo scorso anno un giro d'affari in Italia di circa 18,8 milioni di euro grazie soprattutto alle sedi fisiche, conta in città tre sedi, quella storica di Via Spadari , quella a Citylife e la piccola bottega di quartiere a Porta Venezia. Ma ha anche all'attivo un servizio di ecommerce per la consegna a domicilio di pasta, oli, sughi, pasticceria, caffè, té e vino che è diventato ora il canale per arrivare sulle tavole dei milanesi e non solo.

“Il catalogo sul sito non è pienamente rappresentativo di Peck, in quanto la maggior parte dei prodotti che vendiamo sono freschissimi, (tramite prenotazione telefonica o email) mentre sull'online ci sono solo i prodotti che possono essere spediti anche fuori dall'Italia. Nel nostro catalogo di Pasqua, che distribuiamo tramite newsletter e a tutti i clienti che ce lo richiedano, sono presenti circa 800 prodotti, oltre alle 3.000 etichette di vino della nostra enoteca - spiega Leone Marzotto. La limitata mobilità ha favorito l'acquisto a distanza soprattutto da parte dei milanesi che continuano a prenotare i menù proposti dalla cucina di Via Spadari. ”L'unico limite – continua Marzotto - è dato da alcuni marginali problemi di approvvigionamento della materia prima, strettamente legato al regime di lockdown in corso, ma per fortuna per ora il problema è limitato. Per Pasqua i prodotti della tradizione come agnelli e capretti, torte pasqualine, cannelloni, ravioli ecc. sono come sempre garantiti. Come pure i nostri best seller: lasagne, cotolette, polli allo spiedo, parmigiana, arancini, mondeghili, vitello tonnato, aragostelle in salsa, insalata russa, paté”.

Quello che è cambiato è l'aumento della richiesta di carne fresca, frutta e verdura, formaggi, latte, burro, salumi, pasticceria poiché le famiglie a casa si sono messi dietro ai fornelli. Una altro segnale positivo viene dalle performance dell'enoteca, uno dei reparti che sta avendo più successo, con consegne di vini anche molto importanti, “segno che i milanesi non hanno perso la capacità e la voglia di godersi i piaceri della tavola” aggiunge Marzotto.