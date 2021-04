Pasqua in lockdown, domande e risposte: dalle visite ai parenti al pranzo con pochi commensali

I punti chiave Spostamenti a ritmo ridotto

Quando si possono raggiungere le seconde case

Coprifuoco sempre in vigore

Le visite a parenti e amici

Le regole per i genitori separati

9' di lettura

Sarà una Pasqua in lockdown per 10 italiani su 10. Zona rossa il 3, 4 e 5 aprile, su tutto il territorio nazionale. Ovunque si applicheranno, con poche deroghe, le restrizioni da zona rossa, visto che non ci sono regioni o province autonome in aree bianche. Dunque pranzi pasquali con pochi commensali al tavolo, ristoranti vietati (se non per consegne o asporto). Possibili visite a parenti e amici, ma con precise regole da rispettare. Misure assimilabili a quelle dello scorso Natale. Ecco nel dettaglio una serie di domande e risposte per verificare cosa si può fare e cosa no in questa fase in cui corre ancora troppo il nuovo coronavirus e sono ancora necessarie misure restrittive per evitare il dilagare dei contagi.

Posso spostarmi fra regioni o province autonome?

Il 3, 4 e 5 aprile non ci si potrà spostare in altre regioni, province o comuni. Con autocertificazione ci si potrà spostare solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Si può comunque fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Questo significa che ci si può anche spostare nelle seconde case di proprietà o in affitto a lungo termine facendo attenzione al fatto che alcune regioni hanno vietato il raggiungimento delle seconde case (si veda la risposta specifica sotto).



Loading...

Posso spostarmi a casa di amici o parenti?

Una deroga prevista dal decreto legge 30/2021 consente nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nella casa. Le due persone possono essere accompagnate dai minori di 14 anni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Per le festività pasquali resta in vigore il coprifuoco o posso fare ritorno a casa dopo le 22?

Su tutto il territorio nazionale resta in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. In queste ore della notte è consentito spostarsi solo per motivi di lavoro, necessità o salute.

Posso fare il pranzo di Pasqua con amici?

É possibile effettuare il pranzo di Pasqua con amici o parenti. Anche se a numero ristretto. Nel corso delle giornate di Pasqua è infatti consentito uno spostamento al giorno, in ambito regionale, per raggiungere una sola abitazione di amici o parenti, nella fascia oraria dalle 5 alle 22. Ma attenzione: lo spostamento può avvenire solo in due adulti, accompagnati dai figli al di sotto dei 14 anni e dalle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Incontrando persone non conviventi viene consigliato l’uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni e il distanziamento.