Pasqua, dai ristoranti agli alberghi il vademecum delle regole su green pass e mascherine

Sarà una Pasqua di ripartenza per le città d’arte e le località di vacanza al mare e in montagna. Numeri ancora lontani dal precovid, ma Venezia, Firenze e Roma viaggiano, ad esempio, verso il 70 - 75% di occupazione con punte anche più alte per i due giorni strettamente di Pasqua. Almeno quest'anno non sarà la pandemia a scoraggiare il turismo. Perché gli obblighi per chi viaggia nel nostro Paese sono limitati.

Di fatto serve il green pass base (anche tampone) solo se ci si sposta in aereo, in treno o in nave. Poi l'accesso è libero ad alberghi e strutture ricettive, musei, negozi e parchi divertimento. L'obbligo di green pass base resta per i ristoranti al chiuso. L'obbligo di vaccino o guarigione (super green pass) riguarda cinema, teatri, concerti e discoteche. Ma ecco tutte le regole che dovranno essere rispettate, sul fronte green pass e mascherine, per il contenimento dell'epidemia. Si tratta di regole entrate in vigore l'1 aprile e valide fino al 30 aprile di quest’anno.

Come si ottiene il green pass



Per avere il green pass rafforzato bisogna essere vaccinati con tre dosi, oppure con due dosi da meno di 120 giorni, oppure avere il certificato di guarigione. Per avere il green pass base, se non si è vaccinati o guariti dal Covid, basta un tampone antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore)

Green pass base per chi viaggia



Partiamo dal viaggio per raggiungere la meta prescelta. Non ci sono obblighi se ci si sposta in macchina. Se ci si muove in aereo, in treno, in pullman o in nave basta il green pass base (è sufficiente perciò un tampone antigenico negativo, valido per 48 ore). E va indossata la mascherina Ffp2 per tutta la durata del viaggio.

Accesso libero a hotel e ristoranti all’aperto



Sono molti i settori legati al turismo nei quali il green pass è stato archiviato. Non serve più nessun certificato verde (né super né base) per alloggiare negli alberghi e nelle strutture ricettive come i bed&breakfast. Accesso libero anche ai ristoranti al loro interno. Anche per un pasto o un aperitivo in un locale all'aperto non è più necessario nessun certificato. Se si vuole pranzare o cenare al chiuso in un ristorante nella città che si è scelto di visitare serve invece ancora il green pass base.