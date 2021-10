Pasquale Bruni raddoppia le vendite rispetto a settembre 2020, grazie a Usa e star

Ascolta la versione audio di questo articolo

Investimenti nel digitale, ma anche nel retail fisico, e la vicinanza al mondo delle celebrità hanno sostenuto la crescita di Pasquale Bruni, che ha registrato un aumento delle vendite del 17% rispetto a fine settembre del 2019, dunque pre-pandemia, e una crescita del 101% rispetto al 2020.

In particolare i gioielli della maison di Valenza hanno avuto molto successo negli Stati Uniti, un mercato che raggiunge una crescita del 12,80% rispetto al 2019 e del 106% rispetto al 2020, con 14 nuovi punti vendita aperti nel territorio americano. Un’area dove è stata intensificata anche l’associazione con star e personaggi noti come Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michelle Obama, che negli ultimi mesi hanno indossato gioielli Pasquale Bruni, secondo una strategia messa a punto da Eugenia Bruni, direttrice creativa del marchio dal 2001 e figlia del fondatore.

Lavorazione di un gioiello Pasquale Bruni

Anche a livello globale si è avuta una significativa espansione nei mercati europei, in cui l'azienda era già presente, oltre a un consolidamento di tutti i mercati storici. L'incremento dei mercati retail tradizionali è stato supportato da una distribuzione strategica sui principali market place digitali, come Farfetch e Ounass per il Medio Oriente, ma anche da investimenti sul canale e-commerce diretto.

E nel 2022 Pasquale Bruni punta a un mercato complesso ma molto promettente, la Cina: «La maison conferma le aspettative - spiega Roberto Bocus, direttore commerciale global di Pasquale Bruni -, abbiamo lavorato molto per raggiungere questi importanti risultati in un momento così sfidante come quello post pandemico e soprattutto per un'azienda ancora a conduzione familiare. Tra i nostri principali obiettivi c'è un rafforzamento ulteriore del mercato italiano, nonché di alcunimercati europei (compreso il Regno Unito) e di quello del Medio Oriente, dell'Europa dell'Est e della Russia; nel 2022 saremo focalizzati anche sulla Cina, una vera sfida che ci sentiamo più che pronti ad affrontare».