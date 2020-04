Pasquetta in casa? La grigliata è in terrazzo: ecco i nuovi modelli di barbecue

Se lo spazio è ridotto, se si cucina spesso all'aperto e soprattutto se non si vuole disturbare i vicini con fumi e odori ecco Happy, di Farm Agricola, pesa solo 3 kg, brucia pellet e i pochi residui della cottura vanno nell’umido. La bruciatura a pellet rende bene: 0,6-0,8 kg di pellet durano 1 ora di calore. Le misure sono molto molto compatte: 35x35x35 cm e il prezzo è intorno a 200 euro.

Instagrill, a carbonella, oltre che essere compatto, portatile e adatto anche a stare in tavola, ha un sistema a batteria ricaricabile che prepara il calore necessario in soli 4 minuti e attiva la necessaria ventilazione. L'esterno non scotta perchè l'isolamento speciale evita dispersioni (e infatti i consumi sono molto contenuti).



In terrazza, come al bar

L’apericena in terrazza, perché no? Anche senza gli amici, farà piacere ricreare l'atmosfera dei riti e dei ritmi dell'apericena al bar. Il Made in italy offre soluzioni di una eleganza inarrivabile come la serie Bongos di Emmegroup (anche noleggiabili e comunque costosi), che comprende minicucine, Bbq e cocktail-bar scenografici. Tutto facile da spostare, superattrezzato, e con dettagli curatissimi. La versione Bongos Drink da 67x136 cm offre due scomparti climatizzati per 21+21 bottiglie, regolabili separatamente e una serie di accessori e attrezzature che consente di “lavorare” con tutto a portata di mano e senza sacrificare l'ergonomia.

La terrazza elegante può essere la cornice ideale per un BBQ che cucina secondo la tecnica giapponese kamado, molto soft, lenta, senza fumi. Il modello più recente è il Shokunin di Kalamzoo, quasi un totem, con griglie apribili, posizionabili su tre livelli e grazie all'ampia superficie, in grado di fare cotture multiple, differenziate e soprattutto molto raffinate.