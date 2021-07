Pass sanitario obbligatorio, che fanno gli altri paesi

4' di lettura

Il modello che si studia da lontano, valutandone i pro e i contro e chiedendosi se possa essere applicato anche nel proprio territorio, è quello della Francia di Macron. Di fronte alla corsa della variante Delta, e al rischio di nuovi lockdown, Parigi ha deciso di giocare la carta dei vaccini per contenere i contagi coronavirus: da agosto estenderà l’obbligo di pass sanitario - che certifichi la vaccinazione o un test con esito negativo - per entrare in caffé, ristoranti, centri commerciali, ma anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche.

Vaccino indirettamente obbligatorio

Insomma, la logica è: opportunità per chi dimostra di aver adottato tutte le soluzioni per rendere minimo il rischio di trasmettere o ammalarsi di Covid, porte sbarrate invece per tutti gli altri: per usufruire dei servizi principali dovranno attendere. Formalmente non viene riconosciuto un obbligo di vaccinazione ma nel momento in cui il pass sanitario diventa requisito per utilizzare tutta una serie di “servizi” i vaccini, che del green pass sono una “componente” fondamentale, acquisiscono indirettamente un ruolo determinante.

Il passo di lato della Commissione europea

Uno scenario che in Francia ha già avuto come conseguenza quella di 1,3 milioni di prenotazioni per vaccinarsi, per lo più under 35, a poche ore dall’annuncio del 12 luglio, del presidente (stando all’app che centralizza gli appuntamenti per il vaccino Doctolib). Sempre Parigi ha deciso di introdurre l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, che lavora in contatto con le persone vulnerabili. La Commissione europea, da parte sua, ha fatto un passo di lato. La decisione in questi ambiti spetta al singolo Stato membro, ha chiarito. Nessuna linea unitaria Ue, dunque.

La Germania frena

Il green pass alla francese non è passato inosservato. In Italia, dove oltre 4 persone su 10 hanno completato il ciclo vaccinale, la strategia piace ad alcune Regioni (Lazio, Campania, Liguria), categorie e forze politiche (favorevoli Pd e LeU, contrari Lega e FdI). Il Governo dovrebbe valutare questa soluzione nelle prossime settimane. Allo studio anche la proroga dello stato di emergenza: si valuta l’ipotesi due mesi. In tanti in queste ore stanno dando seguito al parere del Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, per il quale il sistema del green pass potrebbe dare una spinta agli indecisi del vaccino, anche se andrebbe comunque fornita l’alternativa del tampone per rispettare i principi tutelato dalla Costituzione. La Germania, con un 43% della popolazione che ha concluso l’iter vaccinale, almeno per adesso, frena: la cancelliera Angela Merkel, durante una visita al Robert Koch Institute, ha fatto sapere che Berlino, su questo fronte, non ha intenzione di «seguire la strada» di Parigi. L’obbligo vaccinale, ha chiarito in quell’occasione, «rischierebbe di far perdere la fiducia» dei cittadini, mentre risulta preferibile continuare a promuovere la campagna di immunizzazione. Merkel non chiuso del tutto la porta all’eventualità che le cose possano cambiare: «Non sto escludendo che se ne possa parlare in modo differente tra alcuni mesi», ha spiegato, «ma al momento abbiamo detto che non vogliamo vaccinazioni obbligatorie, vogliamo promuovere le vaccinazioni». La strategia di Berlino è quella di puntare sulla disponibilità delle dosi, anche nelle chiese, nelle moschee, nei supermercati, nei posteggi e nelle strutture sportive, così da raggiungere coloro che finora hanno esitato.

Pass sanitario obbligatorio,la mappa per orientarsi: il caso danese

La Francia non è l’unico paese in Europa ad aver deciso di ricorrere al pass sanitario per accedere a luoghi al chiuso (ristoranti, bar, musei e anche parrucchieri), mezzi di trasporto o eventi. Tra quelli che sono già andati in questa direzione c’è infatti la Danimarca, che ad aprile ha lanciato “Coronapas”, l’app che certifica se una persona ha avuto un risultato negativo del test anticovid nelle ultime 72 ore, la vaccinazione o una prova di precedente infezione.