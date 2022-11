Passa a Bubble BidCo il controllo di Acqua e Sapone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bubble BidCo, società che fa capo alla holding H.I.G. Capital, fondo attivo a livello globale e leader nel settore del private equity e degli investimenti alternativi con sede a Miami specializzato nella fornitura di capitale di debito e equity a piccole e medie imprese, acquisisce la Reale Commerciale, uno dei soci di Acqua e Sapone. Non sono stati comunicati i termini dell’operazione che permette a Bubble BidCo di avere la maggioranza di Acqua e Sapone, società consortile a cui fa capo il network di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona e della casa, catena attiva con oltre 800 negozi e con un fatturato 2021 di 1,3 miliardi di euro. Questa è la quinta acquisizione per Bubbles BidCo che nel corso dello scorso anno aveva preso il controllo di Cesar, Sda, Quamar e Vdm, altri soci del consorzio. «Abbiamo un concreto progetto strategico di creazione di valore - spiega Carlo Schiavo, Ceo di Bubbles BidCo -. Continuiamo ad investire nella crescita con l’ampliamento della rete dei punti vendita e nelle attività di M&A, unitamente ad un piano di integrazione delle differenti realtà aziendali che ha l’obiettivo di consolidare la leadership di settore e massimizzare le sinergie all’interno di un unico grande gruppo». Schiavo continuerà nelle prossime settimane lo sviluppo della rete Acqua e Sapone mentre nel 2023 si punta ad oltre 40 inaugurazioni. Oltre ad accrescere il valore aggiunto Schiavo ora lavora all’integrazione delle diverse realtà aziendali in seno a un unico gruppo. «Vogliamo sfruttare appieno le opportunità sinergiche derivanti dalla solida relazione con la nostra importante base di fornitori nazionali ed internazionali, e l’efficientamento delle strutture logistico-distributive, organizzative ed informatiche». Da parte sua Sergio Reale, presidente di Reale Commerciale e del Consorzio Acqua & Sapone si dice «molto contento di questo accordo perché la solidità di Bubbles BidCo rappresenta una garanzia e un’opportunità per l’espansione del marchio che in 30 anni è diventata un punto di riferimento per chi cerca la qualità dei migliori prodotti sul mercato al prezzo più conveniente».