Passaggi a livello con stop e nuovi segnali

Fra le altre novità del Ddl ce ne sono anche sui passaggi a livello: in quelli senza barriere verrebbe data la possibilità di collocare, sulla destra della strada, «un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica». La possibilità diverrebbe obbligo nei casi in cui la visibilità sia insufficiente. Gli utenti dovrebbero fermarsi in tutti i casi in cui la segnaletica lo richiede (oggi per non doversi fermare basta che non ci siano treni in vista).

Per il resto, verrebbero normate prassi già seguite da anni, come per esempio le safety car della Polizia stradale per fare l’andatura in caso di nebbia, cantieri “difficili” o traffico comunque perturbato.