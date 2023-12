Passaggio alla fibra riduce le emissioni, a maggio switch off di 62 centrali di Tim, 6.700 entro il 2028

Quali i focus dei vostri investimenti in sostenibilità?

Investiamo soprattutto in energia da fonti rinnovabili per alimentare le centrali, negli interventi di efficientamento delle nostre infrastrutture per ridurre il consumo energetico e nello spegnimento delle reti energivore, come ad esempio il 3G, accelerando lo switch verso reti più efficienti e caratterizzate da elevati standard di sicurezza. Un’attività rilevante è inoltre l’acquisto di prodotti a basso impatto ambientale. Come si può quantificare il risparmio a livello energetico che si ottiene con la fibra? Le reti in fibra consentono migliori performance e minori consumi. Per fare un esempio concreto, il passaggio alla fibra ottica Ftth (la fibra fino alla casa) nella rete di accesso riduce i consumi energetici nell’ordine di oltre due terzi rispetto ad una rete tradizionale, con conseguente riduzione di emissione di CO2 nell’ambiente.

In questo contesto, a che punto è il piano di decommissioning della rete in rame?

La migrazione dei servizi di accesso offerti sulla rete in rame a quelli disponibili sulla rete in fibra determina l’avvio del processo di switch off di 6.700 delle 10.500 centrali di Tim che saranno dismesse entro il 2028. Si tratta di centrali localizzate prevalentemente in aree periferiche o locali. Questo consegue alla sostituzione della rete primaria in rame con collegamenti in fibra ottica, nel caso di migrazione verso la rete Fttc (fibra fino al cabinet), o alla sostituzione sia della rete primaria che di quella secondaria nel caso di migrazione vero la rete Ftth (fibra fino alla casa). Per poter dismettere un numero così consistente di centrali diventa fondamentale il forte impegno nella realizzazione della copertura in fibra (FTTx), eventualmente completata in minima parte da Fwa. Il nostro piano comporterà il superamento di tutte le tecnologie obsolete, come ad esempio gli apparati trasmissivi, presenti non solo all’interno delle centrali che andremo a dismettere, ma anche in quelle non interessate dallo spegnimento.

Quando avremo i primi effetti di questo percorso e quali saranno gli impatti sulla clientela?