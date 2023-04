Passaggio generazionale, aiuti per le Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Imprese familiari alla prova del ricambio generazionale. Il fenomeno interessa soprattutto il Veneto, dove nell’ultimo decennio, e cioè dal 2010 al 2020, i leader under 50 sono passati dal 27% ad appena l’11%.

L’età del capitano d’azienda, quindi, aumenta con l’età dell'impresa e in previsione il passaggio di testimone sarà inevitabile per una quota importante delle società che compongono il tessuto produttivo regionale. In Italia, secondo gli ultimi dati del Rapporto sulle Imprese Istat, tra il 2013 e il 2023, poco più di un quinto delle attività (20,6%), ha affrontato o affronterà il passaggio generazionale. Quest’ultimo si configura come un momento molto delicato, tanto che per un terzo delle familiari questa fase coincide con la cessazione e solo il 13% arriva alla terza generazione. Tuttavia le realtà che hanno passato con successo il testimone hanno avuto nel 2021 un aumento dei ricavi del 20,1%, superiore alla media.

Loading...

La staffetta è un tema ancora più sensibile in Veneto, dove il 77,7% delle imprese con oltre tre addetti (più di 80.900 aziende), è controllata da una persona fisica o da una famiglia e circa un quinto (21,8%) tra il 2013 e il 2023 ha affrontato o affronterà il passaggio del testimone, con incidenza più alta nelle province di Vicenza e Belluno (23,8%), Venezia (23,7%), Padova (23,4%), meno a Treviso (20,5%), Verona (18,2%) e Rovigo (16,6%).

Confindustria con il progetto Generazioni ha avviato un roadshow nazionale per approfondire gli aspetti economici, fiscali e legali del passaggio generazionale. Intanto anche il mondo delle professioni si sta attrezzando per accompagnare le imprese familiari lungo questo percorso: si tratta infatti di attività da preservare, che generano da sole l’80% del Pil del Paese e occupano il 75% della popolazione, come ha evidenziato The European House - Ambrosetti in occasione del convegno “Continuità generazionale, governance e tutela del patrimonio delle famiglie imprenditoriali”, organizzato da Studio Emme7G Pro e Net, con due sedi a Treviso e una in provincia (Cornuda), che aggrega nove tra avvocati e commercialisti e offre assistenza legale e fiscale a 360.

Emme7G Pro è inoltre promotore di EmmeG Net, la rete dei consulenti e professionisti che collabora con lo studio per offrire ai clienti assistenza completa in diverse aree di attività. La nuova associazione, nata lo scorso mese dall’integrazione di due realtà professionali, insieme al network collegato conta oltre 30 esperti. Gli specialisti sono particolarmente focalizzati sui processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale e sociale. Il passaggio generazionale viene appunto individuato come fondamentale nell’assicurare sostenibilità sociale al territorio.