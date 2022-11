Passaggio generazionale … in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 23 ottobre Xi Jinping è stato confermato per la terza volta segretario generale del partito comunista, presidente della commissione centrale dell'esercito e presidente della Cina: in sostanza capo del partito, dell'esercito e dello stato. Nel 2018 lo stesso Xi aveva abolito il termine che gli avrebbe imposto di lasciare la carica di presidente nel 2023. In sostanza ha senza limiti di tempo un potere grandissimo e nel ricevere il terzo mandato si è scelto come membri del comitato ristretto che governa la Cina uomini a lui fedeli da tempo.

In termini di passaggio generazionale il rischio è che la decisione di Xi sia positiva per lui nel breve termine mantenendolo al potere sino a quando ne avrà le forze per realizzare la sua visione di Cina e negativa per la Cina generando nel lungo termine instabilità e, potenzialmente, il collasso del sistema.

Per una volta, familyandtrends non si vuole occupare di capitalismo familiare ma di Cina. Cosa potrebbe fare Xi per assicurare sia stabilità che futuro al suo paese?

La prima soluzione la offre Erica Frantz, studiosa di regimi autoritari: fissare un termine rigido per la durata della carica come fa il Partito Rivoluzionario del Messico dove da quando questo partito è al potere il presidente resta in carica un solo mandato. La soluzione ha due potenziali difetti: creare molta discontinuità nella visione di lungo termine con un continuo “zigzagare” e non dare alcuna assicurazione di avere un successore all'altezza né di avere il tempo per prepararlo e testarlo. In alcuni casi, poi, è fortemente sconsigliabile perdere un leader per il solo motivo del tempo. Infine, come Xi stesso dimostra, la regola è facilmente rimuovibile. Naturalmente stiamo sempre parlando di Cina… non di imprese familiari…

Xi potrebbe prendere spunto dalla storia del suo paese: come analizzato da Yuhua Wang di Harvard gli imperatori cinesi che hanno designato un successore hanno incrementato del 64% la probabilità di non essere deposti, in modi più o meno cruenti. La probabilità di assicurare la continuità della propria dinastia aumenta del doppio se il successore è scelto nei primi cinque anni dall'entrata in carica. I cinque anni vanno considerati rispetto al fatto che un imperatore acquisiva il ruolo relativamente anziano e la vita media nel millennio e mezzo analizzato era più bassa, ma il messaggio resta valido: scegliere presto.