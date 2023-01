Forfettario a 85mila euro, adempimenti ridotti al minimo

Chi rinuncia alla possibilità, che si apre quest’anno, di transitare verso il regime forfettario e resta in contabilità ordinaria, potrà attivare nuovamente il cambio di regime soltanto nel 2026, considerata la durata triennale dell’opzione. Per i professionisti in regime semplificato che quest’anno rinunciano al forfettario, la possibilità di ripensarci nel 2024 è stata ammessa dalle Entrate (Dre Emilia Romagna 909-1960/2021), trattandosi di regimi entrambi naturali. Anche se, con orientamento non condivisibile, in passato la risposta della stessa Agenzia era stata negativa per i soli professionisti (interpello 107/2019).

La gestione delle fatture

Cosa succede inoltre alla fattura del professionista emessa a dicembre 2022 e incassata nel 2023? Ai fini Iva la fattura originaria non subirà alcuna modifica, determinando imposta sul valore aggiunto da versare nei termini originari (generalmente 16 marzo 2023) mentre, ai fini della ritenuta d’acconto, l’adesione al regime forfettario permette la disapplicazione della stessa (rileva infatti la situazione al momento del pagamento) e, a tal fine, il forfettario deve comunicare al committente l’adesione al nuovo regime dal 2023. In generale, comunque, è raccomandabile inviare ai clienti abituali una informativa, segnalando il proprio passaggio al regime forfettario per evitare errori di processazione delle fatture.

Se il committente opera comunque la ritenuta, la stessa potrà essere richiesta a rimborso con le modalità previste dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 ovvero scomputata in dichiarazione nel modello Redditi 2024 a condizione che venga certificata dal sostituto di imposta. Il forfettario non è a sua volta sostituto di imposta e, pertanto, non applicherà la ritenuta sulle fatture pagate a professionisti nel 2023.

Chi intende aderire al regime forfettario, ma ha erroneamente continuato a fatturare con Iva ad inizio 2023, può regolarizzare la posizione con nota di variazione e riemissione della fattura in franchigia da Iva almeno fino al momento della prima liquidazione periodica Iva (circolare 7/E/2008), con restituzione dell’Iva non dovuta qualora già incassata.

Per le fatture emesse nel 2023, occorrerà indicare “operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014” o diciture similari e, se di importo superiore a 77,47 euro, applicare l’imposta di bollo di due euro che, se riaddebitata, costituisce ricavo (interpello 428/E/2022).