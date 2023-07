Passante Av di Firenze: iniziato lo scavo della fresa Iris

I punti chiave Il progetto

La fresa Iris

Entra nel vivo il cantiere dell’alta velocità ferroviaria nella città di Firenze, dove insieme al sottoattraversamento verrà realizzata anche la nuova stazione di Firenze Belfiore. Nei giorni scorsi è arrivato il primo treno Mercitalia (la compagnia merci del gruppo Fs) con un carico di 144 “conci”, i blocchi in calcestruzzo che formeranno quegli anelli di rivestimento che servono per fortificare la galleria. In totale ne serviranno 46mila e arriveranno tutti su ferro e non su gomma, dallo stabilimento di Lucignano, dove vengono prodotti. Ogni anello è composto da sei conci. Su rotaia viaggeranno anche, ed è la prima volta, le terre di scavo per il ripristino ambientale di un'ex cava di lignite nel Valdarno.

Il progetto

Il Passante di Firenze, realizzato dal polo infrastrutture del Gruppo Fs, è un'opera molto attesa dal territorio, poiché permetterà, grazie al sottoattraversamento ferroviario della città, di separare il traffico dei treni regionali con quelli dell’alta velocità da una parte e di aumentare la capacità complessiva della rete dall’altro. In partica: i regionali circoleranno in superficie, i treni Frecciarossa e Italo saranno instradati nel sottopasso. Un nuovo people-mover collegherà la nascente stazione alta velocità di Belfiore con quella storica di Santa Maria Novella. La stazione Belfiore è stata disegnata dall’architetto Norman Foster.

La fresa Iris

Nella giornata di mercoledì 26 luglio 2023 è partito, come da programma, lo scavo del Passante con la fresa Iris nel cantiere di Campo di Marte. La fresa in questi giorni scaverà un primo tratto necessario a creare lo spazio per il montaggio degli ultimi pezzi del convoglio in fondo alla fresa, per poi ripartire senza più soste.

Tecnicamente denominata Tbm (Tunnel Boring Machine), Iris ha un peso di 1.500 tonnellate, un diametro di scavo di 9,4 metri e prevede un avanzamento medio giornaliero di circa 12 metri. Per il sottoattraversamento saranno scavate a circa 20 metri di profondità due gallerie parallele, una per ogni senso di marcia, ciascuna lunga circa 7 chilometri e collegate tra loro con by pass di sicurezza ogni 500 metri, tra la stazione di Firenze Campo di Marte e la zona del viale XI Agosto, situata fra le stazioni di Firenze Rifredi e di Firenze Castello.

Parallelamente continuano le attività nel cantiere di Belfiore per lo scavo della nuova stazione Av.È previsto che nei cantieri lavorino a regime circa 400 persone al giorno, il cantiere della fresa sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.