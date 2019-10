Passante colpito da neve caduta dal tetto

Mentre camminavo in una via pubblica, sono stata colpita improvvisamente da un cumulo di neve proveniente dal tetto dell’edificio sovrastante, riportando la rottura degli occhiali e alcune escoriazioni al viso. A chi devo rivolgermi per ottenere un risarcimento dei danni?

Il soggetto a cui chiedere i danni è il condominio, che a norma dell’articolo 2051 del Codice civile è responsabile del «danno cagionato da cosa in custodia», a meno che non dimostri il caso fortuito. Ed infatti, il tetto è parte comune a norma dell’articolo 1117 del Codice civile.