Passaporti migliori: vincono Giappone e Singapore. Italia in terza fila I cittadini di questi due Stati hanno in mano i passaporti migliori di questo 2019. Con il loro documento, infatti, possono accedere senza alcun problema in 190 Paesi differenti. I numeri sono quelli dell’indice Henley Passport di Biagio Simonetta

Arabia Saudita, sì al passaporto alle donne e ai viaggi da sole

3' di lettura

Giappone e Singapore sul tetto del mondo. La classifica sui passaporti più potenti, che ogni anno analizza Paesi e divieti a livello globale, ha due vincitori: Giappone e Singapore. I cittadini di questi due Stati hanno in mano i passaporti migliori di questo 2019. Con il loro documento, infatti, possono accedere senza alcun problema in 190 Paesi differenti. I numeri sono quelli dell’indice Henley Passport. Un appuntamento ormai consolidato, per gli amanti dei viaggi.

Per un cittadino giapponese, la richiesta di un visto è limitata ad un totale di 26 Paesi. Fra questi, l’unico Europeo è la Russia. Mentre la maggior parte sono africani.

Dietro al duetto di testa, un terzetto composto da Corea del Sud, Germania e Finlandia. In questo caso, i Paesi ad accesso libero sono 188 in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE / Se il passaporto diventa arma non convenzionale di politica estera

Bene l’Italia

Ottime notizie anche per gli italiani: il passaporto del nostro Paese è al terzo posto dell’indice, insieme a quello di Danimarca e Lussemburgo, con un accesso libero garantito in 187 Stati. Fra i Paesi più importanti che chiedono un visto specifico ai cittadini italiani ci sono Cina, India, Corea del Nord, Russia, Cuba, Arabia Saudita e Iraq, oltre a una lunga lista di nazioni africane. Il resto è considerato da Henley come “visa-free access”, anche se per alcune destinazioni sono necessarie documentazioni accessorie (come l'Esta nel caso degli Stati Uniti d'America o del Canada).