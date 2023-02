Passaporti, il Viminale corre ai ripari, straordinari negli uffici per smaltire l’arretrato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da Torino a Genova, da Parma a Roma, da Napoli a Cagliari, le lunghissime file per i rinnovi o i rilasci dei passaporti costringono il Viminale ad «attenzionare» il fenomeno, attribuito per ora a un boom delle domande nel post pandemia. Lo ha ripetuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «I passaporti vengono rilasciati dalle questure e gravano sul sistema di polizia anche queste incombenze amministrative: nel dopo Covid abbiamo registrato un’esplosione delle richieste, dovuta anche a una ripresa dei viaggi e alla Brexit. Nel 2022 ne sono stati rilasciati 1,8 milioni».

Contro i ritardi e i disservizi, ospite di “Diario del giorno” su Rete 4 dopo aver assistito alla presentazione del progetto Polis (che prevede l’apertura di sportelli unici di prossimità nei piccoli comuni anche per facilitare l’accesso al servizio di rilascio dei passaporti), Piantedosi ha assicurato: «Stiamo lavorando. Ci siamo organizzati con aperture straordinarie, intensificazione degli appuntamenti e postazioni più performanti. Confido che già dalle prossime settimane avremo un alleggerimento del carico».

La carta delle aperture extra

Le aperture extra per chi non riesce a prenotare con l’Agenda Online - il sistema a cui si accede dal sito della Polizia di Stato tramite Spid, Cie o Cns, necessario quasi ovunque per fissare gli appuntamenti e consentire agli uffici di gestire i flussi di cittadini - sono la strada già imboccata in molte città, a cominciare da Torino, dove il 28 gennaio, nella prima giornata “straordinaria”, sono state acquisite ben 3mila istanze negli uffici passaporti della provincia.

Le difficoltà delle anagrafi si scaricano sugli uffici che rilasciano i passaporti

Il problema è che le aperture straordinarie si traducono in folle davanti alle questure e agli altri uffici di polizia preposti, con code e attese anche durante la notte. Dov’è il baco? Era stato lo stesso Piantedosi, rispondendo a due interrogazioni durante il Question Time alla Camera, a indicare tra le cause dell’aumento delle richieste di rilascio, oltre al post Covid e a Brexit, anche «la difficoltà, registratasi soprattutto nei comuni più popolosi, di conseguire in tempi rapidi la carta d’identità, con la conseguenza che il passaporto viene richiesto non solo ai fini dell’espatrio, ma anche per disporre di un documento di identità». Le difficoltà delle anagrafi, in sintesi, si scaricherebbero sugli uffici che rilasciano i passaporti.

Il ministro difende l’operato delle questure

Sta di fatto che il trend del 2022 - una media di oltre 151mila rilasci di passaporti al mese - «non accenna a diminuire neppure nel mese corrente». Il ministro ha comunque difeso l’operato delle questure: «Una volta acquisita l’istanza, rispettano i tempi normativamente previsti per la conclusione del procedimento, che sono 15 giorni più altri 15 in caso di ulteriori accertamenti». Come a dire: l’anello che non tiene sta nella possibilità di ottenere in tempi brevi un appuntamento tramite il sistema Agenda Online, non nell’iter successivo di rilascio.