Passare il test d’ingresso non esclude la bocciatura

I punti chiave La decisione

Per il Tar Trento (sentenza n.137/2023) è legittima la non ammissione alla maturità o la bocciatura agli esami di Stato dello studente che invece ha superato il test d’ingresso all’università. Nella vicenda lo studente aveva sostenuto e superato brillantemente (in inglese e piazzandosi tra i primi 30 ammessi) i Tolc finalizzati alla verifica delle conoscenze iniziali richieste per affrontare con successo gli studi in una determinata area. In prima battuta lo studente non era stato ammesso alla maturità, poi a seguito di istanza cautelare al giudice era riuscito ad essere ammesso agli esami. Tuttavia il giudizio del Consiglio di classe prima, della Commissione d’esame poi era d’insufficienza: prima ‘non ammesso’; poi ‘non diplomato’. Il tutto con buona pace delle contestazioni relative all’avvenuto superamento dei test d’ingresso.

Secondo il giudice non c’è correlazione tra la positiva valutazione del Tolc e quella scolastica. Viceversa qualche dubbio sulla sufficienza del grado di selettività dei quesiti in particolare di Matematica contenuti nello stesso Tolc poteva sorgere. Considerando che gli stessi erano stati superati da uno studente che non solo nell’ultima classe di liceo aveva avuto la medesima carenza riscontrata nell’anno precedente, ma che l’aveva vista addirittura aumentare passando dal cinque al quattro. A giudizio del Tribunale lo studente è dunque incorso in un vero e proprio «corto circuito» indotto dallo studio contemporaneo e disorganico delle materie dell’ultimo anno scolastico e delle materie di studio finalizzate al Tolc.