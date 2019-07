Passeggero senza cintura, la multa raddoppia di Maurizio Caprino

Se il passeggero è senza cintura, multa anche al conducente

C’è un inasprimento nascosto, tra le novità al Codice della strada appena varate dalla commissione Trasporti della Camera , che saranno esaminate la prossima settimana dall’Aula e dal Senato dopo le vacanze: nel caso in cui un passeggero maggiorenne non allacci la cintura, non verrà multato solo lui ma anche il conducente. Dunque, se il pacchetto di modifiche al Codice resterà invariato, sarà come se la sanzione raddoppiasse.

La situazione attuale

Infatti, oggi ogni occupante di un veicolo risponde in proprio delle infrazioni che commette riguardo alle cinture. Certo, il conducente ha l’obbligo di esigere che tutti a bordo siano allacciati e di rifiutarsi di partire se qualcuno non lo è. Ma, se non rispetta questo obbligo, non è punibile dal Codice della strada: viene “solo” ritenuto responsabile dal punto di vista assicurativo in caso d’incidente, per i danni riportati dal passeggero.

L’unica situazione in cui oggi il conducente deve pagare la multa anche per i passeggeri e quella in cui essi sono minorenni. Tranne quando a bordo ci sia come passeggero un loro genitore o altre persona tenuta a vigilare su di loro e in quanto tale responsabile del mancato uso delle cinture o dei seggiolini per bambini.

Nel caso classico di una famiglia in viaggio, in cui un genitore guida e l’altro è passeggero assieme ai figli, la sanzione viene addebitata al genitore che non guida: si presume che sia lui a vigilare sui figli, non avendo altre incombenze.