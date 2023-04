Passeggiare insieme alle farfalle da Palermo al Salento

La passione per le farfalle era incontenibile in Vladimir Nabokov che l'ha raccontata spesso nei suoi libri, specialmente in Parla, Ricordo (è edito in Italia da Adelphi) dedicato alla sua giovinezza russa. Le ali, i colori, la durata effimera di quelle esistenze leggere attraggono da sempre: ecco, dunque che a Villa Filippina in Palermo, all'interno del parco, è stata inaugurata la Casa delle Farfalle dove biologi ed entomologici spiegano i segreti dei lepidotteri che volano liberi nella struttura appositamente realizzata tra la vegetazione. Anche a Siracusa si può compiere la medesima esperienza nel giardino Artemision di Palazzo del Vermexio in Ortigia, come del resto al Mesocosmo Butterfly House di Calimera in Salento (si soggiorna al Naturalis Bio Resort di Martano tra le piantagioni aloe e lavanda, cenando invece tra gli alberi di arancio e migliaia di opunzie all'Agri Bio Relais Filippo de Raho a Villa Convento).



1/6 3/6 Menu