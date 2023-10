Passeggiate notturne a Villa Poppea e Villa Regina

Gli scavi di Oplontis dentro la moderna città di Torre Annunziata, tra Pompei ed Ercolano, hanno donato al mondo la villa residenziale di Poppea, con il suo tesoro fatto di monete in oro e argento, pezzi di finissima oreficeria. Risale alla metà del I secolo a.C., Poppaea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone, la abitò. Villa Regina invece fu scoperta nel 1977 nel Comune di Boscoreale e consiste in una fattoria del I secolo a.C. contenente la cella per i vini, i dolia (contenitori in terracotta) interrati per il mosto ricavato dall’uva prodotta nell’attiguo vigneto e un bel triclinio affrescato. Durante tutto l’autunno, questi siti, insieme ad altri nel Parco archeologico di Pompei, quali le domus di Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, potranno essere scoperte nel corso di passeggiate serali dalle ore 19 alle 23. Questo Museo diffuso permanente prevede itinerari guidati (http://pompeiisites.org/). Per soggiornare, si può scegliere l’Hotel NH Napoli Panorama dalle cui stanze situate ai piani più elevati si gode una vista emozionante su tutta la città partenopea, sul pennacchio del Vesuvio, sul porto dal quale salpano ancora oggi i bastimenti diretti alle isole del Sud. Al mattino, si può partire alla volta del castello di Baia in cui si trova il Museo Archeologico dei Campi Flegrei collocato all’interno del vertiginoso castello aragonese eretto sul finire del XV secolo. Le statue, i sarcofagi, la collezione Cumana, i vasi, le opere del periodo romano lasciano davvero senza fiato.

