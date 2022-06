Passera: «Europa più forte con l’euro digitale»

Stable coins da frenare, dunque, prima che diventino troppo grandi e prima che qualche big tech scelga di adottarle, diventando un ulteriore strumento di aumento del già ampio potere di cui dispongono.

Tutto da gettare dunque? In realtà no, esiste anche un digitale “buono”, percorso che anzi va imboccato con decisione e rapidità. Si tratta delle valute digitali delle banche centrali, come l’euro digitale. «Non un’altra valuta - chiarisce Passera - ma una diversa modalità di utilizzo dell’euro». L’attuale valuta a corso legale, quindi, in grado però di circolare anche sulle reti digitali di nuova generazione gestite dalle autorità monetarie. Reti regolate e gestite, così come avviene oggi per le transazioni elettroniche.

Questo per Passera potrebbe rappresentare da un lato un potente stimolo di innovazione ma soprattutto uno strumento chiave di influenza geopolitica. «La Cina - spiega - lavora da cinque anni al Renmimbi digitale e gli Stati Uniti potrebbero seguire a breve con il dollaro. L’Europa deve accelerare se non vuole vuole perdere peso nella geopolitica globale e se vuole confermarsi tra le principali valute mondiali per transazioni e riserve. Valore strategico della moneta comune e peso geopolitico dell’Europa potrebbero essere a rischio se l'euro alla fine restasse l'unica grande valuta non digitale».