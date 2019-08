Passera: «La disoccupazione giovanile va battuta con la formazione» In 10 anni persi 2 milioni di posti under 35. La politica non dà risposte. Serve un grande investimento nella scuola tecnica secondaria di Carlo Marroni

8' di lettura

Corrado Passera da poco meno di anno è tornato alla guida di una banca, da lui creata da zero, illimity, quotata in Borsa e completamente online, dove ha riversato la sua lunga esperienza di manager bancario-finanziario, industriale, editoriale, e anche di ministro e politico sul campo.

Corrado Passera, siamo dentro una surreale crisi di governo, nel mezzo di una frenata dell'economia. E nessuno si preoccupa di giovani e disoccupati.

I numeri parlano chiaro ormai da tempo e la risposta delle classi dirigenti, quella politica per prima, sono del tutto inadeguate: 10 milioni di italiani non hanno lavoro o non hanno un lavoro sufficiente, almeno 5 milioni di posti di lavoro potrebbero essere a rischio per l'impatto delle nuove tecnologie. Abbiamo perso quasi 2 milioni di posti di lavoro rispetto a 10 anni fa tra gli italiani sotto i 35 anni. E poi il 35% di disoccupati giovanili e 25% di NEET (giovani che non studiano né lavorano, ndr) sono numeri terribili che ci mettono tra i peggiori Paesi in assoluto. Non a caso siamo tra gli ultimi in Europa come investimenti in istruzione.

Tante persone e tante famiglie che hanno letteralmente paura del futuro e che esprimono la loro insoddisfazione per non dire la loro paura e la loro rabbia.

La rivolta contro le élites e le varie forme di populismo ed estremismo che abbiamo davanti agli occhi in tutto il mondo sviluppato – e ancora libero - sono almeno in parte conseguenza di questi numeri. La storia dice che situazioni di questo genere possono mettere a rischio addirittura la democrazia.

Avete assunto 300 persone, perlopiù giovani. E allora parliamo di giovani e di formazione per il mondo del lavoro, tema che dovrebbe essere centrale per ogni seria agenda politica del nostro Paese, ma che resta sempre buttata là in fondo, nei talk show nessuno ne parla neppure per sbaglio…

Nel mondo del lavoro la scienza e la tecnologia, la globalizzazione dei mercati e l'invecchiamento della popolazione stanno cambiando tutti i punti di riferimento.

Questo è ormai un quadro assodato….

“Si, ma non se ne comprendono tutte le implicazioni e non si agisce di conseguenza. Scienza e tecnologia creano nuove opportunità, ma rendono obsoleti moltissimi lavori: molti nuovi mestieri si stanno creando, ma molti posti di lavoro attuali – ci sono indagini che parlano addirittura del 50% - sono a rischio: non solo quelli manuali, non solo quelli amministrativi, ma anche quelli più professionali. Una sfida da cogliere ridisegnando il sistema educativo”.