Passera: «Le banche raccolgono il frutto di quanto fatto negli anni, ma rischi di credit crunch»

Compreso il credito.

Appunto. È fondamentale, soprattutto a medio periodo se vogliamo realizzare progetti strategici come quelli per la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile. Ed è proprio qui che ci può essere un terreno d’incontro tra banche centrali, banche private e governi, che possono contribuire in misura rilevante con politiche industriali e fiscali di premio agli investimenti.

Torniamo alle banche: resterà la spinta all’innovazione o si siederanno sugli allori?

Negli ultimi anni il settore si è trasformato e dovrà continuare a farlo, puntando sempre più sull’innovazione, indispensabile per gestire il cambiamento e trasformarlo in opportunità. Oggi gran parte del sistema bancario ha raggiunto livelli di efficienza elevati, ma resta comunque legato a tecnologie passate: quelle del futuro sono alla portata di tutti, anche dei più piccoli, quindi la partita non è mai stata così aperta. In illimity abbiamo per esempio perfezionato a giugno una partnership con Engineering che consentirà di offrire sul mercato tutto ciò che abbiamo sviluppato e che continueremo a sviluppare in cloud e in open architecture. Ogni banca ha sue esigenze molto specifiche ma percepiamo notevole interesse da parte di tanti operatori.

C’è molta euforia da cedole e buyback.

La Borsa premia i risultati sul breve: ne dobbiamo prendere atto, e poi ognuno si muove come ritiene. Noi continuiamo ad investire e hype, b-ilty e quimmo ci daranno soddisfazioni.

Questa rinnovata profittabilità rallenterà eventuali ulteriori consolidamenti?

Non c’è per forza un nesso. Mi aspetto comunque che una parte delle risorse che vediamo oggi distribuite al mercato siano in futuro destinate ad investimenti per innovare ancora di più sistemi e business. E magari per costruire progetti di consolidamento europeo.

