Passione cicloturismo: 9 milioni in bici nelle vacanze estive

A poche ore dalla partenza del Giro d’Italia che inizia sabato in Abruzzo, i dati più recenti confermano che il cuore sportivo degli italiani non batte solo per il calcio ma anche per il ciclismo. Nel biennio 2021-2022 oltre 22 milioni di connazionali hanno usato la bicicletta in ferie, soprattutto in destinazioni balneari e luoghi immersi nella natura e i dati sono in crescita come emerge dalla ricerca Confcommercio-Swg presentata a Fossacesia, da dove scatta la prima tappa della Corsa rosa, in occasione del convegno Turisti ciclisti: la mobilità dolce nell’esperienza dei viaggiatori italiani organizzato in collaborazione con Isnart, Gal Costa dei Trabocchi e il patrocinio di Enit.

1 famiglia su 10 possiede un’e-bike

Nelle prossime vacanze estive, infatti, un popolo di 9 milioni e mezzo di italiani avrà, come compagna di viaggio, la bicicletta, di proprietà o noleggiata. Il turismo non può non tenere conto dell’enorme opportunità di sviluppo dato che 17 milioni di famiglie hanno una bicicletta, 3 milioni la usano tutti i giorni e grazie alla spinta degli incentivi all’acquisto, che hanno fatto esplodere la diffusione di due ruote molto più confortevoli e comunque a zero impatto ambientale, oggi 1 famiglia su 10 possiede un’e-bike.

Giro d’Italia volano del turismo

Ma a tirare la volata al turismo è è lo stesso Giro d’Italia che viene seguito - seppure con diverse sfumature d’interesse - da quasi due terzi della popolazione, soprattutto la fascia più alto spendente e con più tempo libero a disposizione dei 55-74enni. Significativo è il rapporto fisico che si realizza tra l’interesse per manifestazione e quello per il suo itinerario, dove i luoghi diventano protagonisti turistici. Per 17 milioni di italiani che hanno visto il Giro almeno una volta, quando è passato dalla loro città, ce ne sono altri 4,6 milioni che si sono recati appositamente dove sapevano che sarebbe transitato, oltre a 3,3 milioni che ricordano l’esperienza del passaggio della carovana rosa in un luogo in cui si trovavano in vacanza.

La metà dei connazionali vorrebbe assistere dal vivo a una tappa

La metà dei connazionali dichiara inoltre che vorrebbe assistere dal vivo a una tappa e, di questi, 6,3 milioni collegano questa esperienza con quella di conoscere un posto nuovo. E passare dalle ipotesi alla concretezza è, in questo caso, tutt’altro che improbabile, dato che circa il 30% degli intervistati - che vale oltre 12 milioni - ha già visitato, in passato, una località conosciuta grazie alle notizie sul Giro d’Italia, soprattutto quelle di partenza e arrivo di tappa, ma anche i luoghi delle eroiche scalate a due ruote in montagna.