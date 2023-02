Passione giada: fra guerre e lusso, i riflessi oscuri della gemma più amata in Cina

Minatori in attesa di iniziare la giornata di lavoro (foto: Global Witness)

Il blocco di Stati Uniti ed Europa vs. il boom in Cina

Dopo il colpo di stato, nel corso del 2021 sia l’Europa sia gli Stati Uniti hanno stabilto il blocco delle importazioni di gemme birmane. Tuttavia in Cina, nel dicembre di quello stesso anno, Dui Zhuang Jade (gigante del commercio di giada con sede a Shenzhen) e la China Jewelry & Jade Jewelry Industry Association hanno pubblicato la quarta edizione del “China Jade Industry Consumption - The White Paper”, un report sul consumo di giada nel Paese. Lo studio riporta che la giada, e i gioielli soprattutto, è una delle categorie preferite dai collezionisti cinesi di oggetti di lusso, ancor prima di orologi, auto di lusso, vini pregiati e opere d’arte, con il 27% di intervistati che si era detto pronto ad acquistarla. Una scelta coerente con il boom dell’alta gioielleria inteso come bene rifugio in questi anni segnati da pandemia e inflazione.

Ma non è coinvolta solo la fascia di lusso: la progressiva crescita dei redditi e della capacità di spesa della classe media cinese alimenta anche il desiderio di creazioni in giada meno costose. Wenhao Yu, responsabile per Sotheby’s delle categorie gioielli e orologi per l’area asiatica, in un’intervista al New York Times ha detto che l’interesse per la giada, che è sempre stato molto alto nel continente, sta crescendo anche oltre i suoi confini, come dimostra l’aumento del 20% delle vendite di gioielli in giada rispetto al 2021 e una pari crescita del numero di collezionisti non asiatici.

La collana Hutton-Mdivani, il gioiello di giada più costoso mai battuto in un’asta

Il record delle aste, tutte a Hong Kong

Lo scorso aprile, proprio a un’asta di Sotheby’s a Hong Kong (città dove esiste un importante mercato dedicato alla gemma, molto amato anche dai turisti), una parure di giada e diamanti è stata battuta per oltre 6 milioni di dollari. In maggio, lo “star lot”, il lotto più importante, dell’asta di Christie's “Hong Kong Magnificent Jewels” è stata una collana di 33 perle di giada, di diametro compreso fra i 12,3 e i 15 millimetri e dal colore perfetto, venduta per circa 9 milioni di dollari. Un collier Cartier, appartenuto alla famiglia De Rothschild, ha quasi doppiato la sua stima più alta, raggiungendo i 74mila euro, ma in realtà tutti i gioielli con giada battuti in quell’occasione hanno superato le loro migliori stime di vendita, nonché le quotazioni di pur eccezionali diamanti colorati. Ancora: l’asta dedicata da Bonhams ai gioielli e alla giada, lo scorso novembre sempre a Hong Kong, ha totalizzato il quarto risultato migliore di tutto l’anno per la casa britannica. Tuttavia, resta ancora imbattuto il record della collana di giada battuta nel 2014 per ben 27,4 milioni di dollari da Sotheby’s (a Hong Kong, ovvio), che Barbara Hutton ricevette come dono di nozze nel 1933 e con perle di eccelsa qualità che pare risalgano al Settecento. L’acquirente è stato Cartier.

La variante italiana

Per i nuovi gioielli, la questione della materia prima è più complessa: il marchio britannico Asprey ha di recente lanciato una collezione di 60 pezzi realizzati con pietre antiche, perché, come ha sottolineato, di giada birmana estratta dopo la messa al bando non ne acquista più. In attesa che si formi e diffonda un sistema di tracciabilità anche per la giada, per essere certi dell’eticità del proprio acquisto, gli appassionati possono dunque guardare alle aste, oppure a pietre non provenienti dal Myanmar. Per esempio, quelle piemontesi. La “giada” italiana esiste davvero, anche se è una varietà particolare, certo non pregiata come quella birmana, ed è stata scoperta nei primi anni Duemila nell’area del Monviso a due “cristalliers”, cercatori di cristalli di montagna, Franco Manavella e Franco Salusso. Il suo nome è omfacite, e il suo verde è verde davvero.