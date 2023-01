Passione motori: Patrick Dempsey corre sul set (e nella vita) a tutta velocità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il suo sorriso ha fatto emozionare milioni di spettatori, ipnotizzati davanti alla televisione durante le stagioni in cui Patrick Dempsey ha interpretato il dottor Derek Sheperd nella seguitissima serie Grey’s Anatomy. Prossimamente sarà sugli schermi nell'atteso biopic su Ferrari in cui vestirà i panni del leggendario pilota Piero Taruffi. Ruolo che lo connette all'altra sua grande passione: i motori. E non come pilota della domenica, ma come professionista capace di distinguersi a La 24Ore di Le Mans. 24 Hours lo ha incontrato lo scorso settembre a Roma in occasione dell'apertura della boutique romana di Tag Heuer, brand storicamente legatissimo ai motorsports di cui l'attore è ambassador.

Sei un attore ma anche un pilota: meglio recitare o correre in pista?

Ho avuto la possibilità di provare entrambi i ruoli. Certo, la competizione è emozionante! E girare una scena di gara nel film Ferrari di Michael Mann è stato fantastico.

Interpretare il ruolo di Piero Taruffi nel film Ferrari che esperienza è stata?

Era un personaggio stupendo: un grande pilota elegante e molto intelligente. Ho molto rispetto per quello che è stato in grado di raggiungere con le tecnologie (molto inferiori) che aveva a disposizione all'epoca. In quelle macchine il senso della velocità, ma anche di pericolo, è decisamente maggiore. Spero che gli spettatori apprezzino e rispettino quello che quei piloti hanno conquistato in termini di performance perché nel film tutto viene oscurato dalla tragedia successa alla MilleMiglia del 1957 (anno in cui si dovrebbe svolgere la trama in cui Taruffi vince la gara, all'epoca competitiva, su una Ferrari 315 S, ma in cui accade un pauroso incidente con protagonista un'altra Ferrari, una 335 S, che causa molti morti e feriti e porta a giudizio Enzo Ferrari, in seguito assolto, nda.). Taruffi era un uomo da ricordare a tutto tondo.