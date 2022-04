Passione rugby: il campione degli All Blacks è il miglior giocatore del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

All blacks, due parole inglesi che, una volta dette, lette o sentite, per tutti significano solo una cosa: la squadra nazionale neozelandese di rugby, il team più importante di questo sport nonché uno dei più famosi dello sport in generale. Beauden Barrett che degli All Blacks è il mediano d'apertura e uno dei suoi campioni più rappresentativi (nel 2016 e nel 2017 è stato premiato come miglior giocatore del mondo), con una sua meta ai Mondiali del 2015 in Inghilterra mise il sigillo alla vittoria finale della sua nazionale. Inoltre, è uno degli ambasciatori di Tudor. Di passaggio in Europa, ecco quello che Barrett ha raccontato a 24Hours.

Qual è il peso di indossare la maglia degli All Blacks?

La legacy degli All Blacks richiede che la maglia venga “riempita” ogni volta che la si indossa. Questo significa che dobbiamo fare del nostro meglio per lasciare nella maglia la nostra eredità.

Che differenza c'è nelle partite giocate con il tuo club rispetto a quelle con la nazionale?

I giocatori sono migliori e l'intensità del rugby internazionale è molto più alta perché rappresentiamo il nostro Paese.