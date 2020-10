Passione sub: da Jaeger-LeCoultre due versioni sportive del Polaris Mariner

Per presentare questa nuova linea, la maison svizzera ha realizzato un cortometraggio girato in Nuova Zelanda con protagonista Benedict Cumberbacht, uno degli attori in grande ascesa negli ultimi anni. Noto in tutto il mondo per essere stato il protagonista della serie televisiva della BBC Sherlock e, in seguito di Doctor Strange del 2016, uno dei personaggi di punta dell'universo cinematografico Marvel, da lui interpretato anche in Avengers Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame del 2019, Cumberbacht nel video indossa un Polaris Mariner Memovox, mentre si immerge, medita e racconta il legame tra tempo e meditazione.