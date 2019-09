Passione vendemmia: guida a pigiature, passeggiate e degustazioni fra i filari

4' di lettura

«Agosto matura, settembre vendemmia», recita il proverbio. Buona parte dell'Italia del vino, in queste ore, è impegnata nel momento rituale più antico e delicato: la raccolta delle uve. I primi grappoli di Pinot grigio sono stati vendemmiati nella provincia di Trapani già nella prima settimana di agosto e alla fine del mese la raccolta era conclusa in Franciacorta (dove, però, questa domenica è ancora in corso il Festival Franciacorta in cantina, con 64 aziende partecipanti); a novembre sarà invece la volta degli ultimi grappoli di Aglianico in Basilicata e di Nerello mascalese sull'Etna. Proprio in Sicilia la vendemmia può durare cento giorni, grazie alla varietà dei suoi contesti pedoclimatici che ne fanno un vero “continente vitivinicolo”.

Che annata sarà la 2019? A causa delle bizzarre e più sfavorevoli condizioni climatiche la produzione dovrebbe scendere del 16% rispetto al 2018 da record, ma le premesse sono buone - in termini qualitativi – , con punte di eccellenza in alcune regioni. Al di là dei numeri e delle stime, quelli della vendemmia, come tratteggiava Cesare Pavese ne “La Luna e i Falò”, restano «i giorni più belli dell'anno. […] Caldo non fa più, freddo non ancora; c'è qualche nuvola chiara, si mangia il coniglio con la polenta e si va per funghi».

È questo il periodo più atteso e amato dagli enoturisti: le cantine lo sanno e si attrezzano per aprire le porte e organizzare esperienze sartoriali tra le vigne. Pigiatura tradizionale dell'uva, vendemmie in notturna, degustazioni e bagni nel vino: sono centinaia gli appuntamenti in programma durante la nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia, iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino.



I vigneti di Monte Zovo a Caprino Veronese

Se siete a zonzo tra le campagne del Veneto, bussate alla porta di Monte Zovo, azienda agricola di Caprino Veronese (una di quelle aderenti al Movimento) che apre le porte per festeggiare la vendemmia. In particolare, oltre alla visita in cantina, su prenotazione si potrà partecipare a una degustazione guidata dei formaggi della montagna Veronese abbinati ai vini delle tenuta, tra cui il Calinverno, o acquistare un cestino da picnic per rilassarsi sull'erba, tempo permettendo.

La vendemmia diventa quasi un film “live” alla tenuta Hofstätter di Tramin – Termeno (BZ) con il “Keller Kino”. Che cos'è? Un palcoscenico situato all'interno della cantina, in posizione sopraelevata, pronto ad accogliere gli enoappassionati che potranno osservare dall'alto, con un calice in mano, alcuni momenti clou della produzione del vino: l'arrivo dei grappoli raccolti a mano, la misurazione del grado zuccherino, la pigiatura. Il tutto “in diretta” mentre il team Hofstätter è all'opera per dare vita ai vini della nuova annata.